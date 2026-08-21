Yabancı ziyaretçi sayısında temmuzda sınırlı düşüş

Emniyet Genel Müdürlüğünün geçici verilerine göre, Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısında temmuz ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla hafif bir gerileme yaşandı.

Temmuzda turist akını

Temmuz ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı sınır kapılarının bağlı olduğu iller arasında Antalya yüzde 35,39 pay ve 2 milyon 511 bin 405 ziyaretçiyle ilk sırada yer aldı. Antalya’yı yüzde 27,22 payla İstanbul, yüzde 9,67 ile Edirne, yüzde 8,53 ile Muğla ve yüzde 3,64 ile İzmir izledi.

Yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 2,29 azaldı

Ocak-temmuz döneminde Türkiye’yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,29 azalarak 27 milyon 863 bin 612 oldu.

Yılın ilk 7 ayında yabancı ziyaretçilerin en fazla giriş yaptığı il yüzde 37,84 payla İstanbul oldu. İstanbul’dan 10 milyon 544 bin 321 yabancı ziyaretçi giriş yaptı. İstanbul’u 7 milyon 758 bin 997 ziyaretçiyle Antalya, 2 milyon 461 bin 131 ile Edirne, 1 milyon 701 bin 615 ile Muğla ve 841 bin 14 ile İzmir takip etti.