Yasak Şehir ve Topkapı Sarayı, Çin ile Türkiye arasında kültür köprüsü olacak

CANAN SAKARYA/PEKİN

Kasım ayında İstanbul’da düzenlenecek olan Uluslararası Milli Saraylar Konferansına davet edilen Çin heyeti, Yasak Şehir ve Topkapı Sarayında yer alan koleksiyonlardan bazı parçaların karşılıklı olarak her iki ülkeye getirilip sergilenmesi için öneri getirecek. Çin, her iki ülkede açılacak sergilerle iki ülke arasında kültürel işbirliğini güçlendirmeyi hedefl iyor.

Her yıl 8 ile 10 milyon arasında turist çeken Yasak Şehir Müze Başkanı Xudong Wang başkanlığındaki bir Çin heyeti, 24 Kasım’da İstanbul’da yapılacak Uluslararası Mili Saraylar konferansına katılmaya hazırlanırken, iki ülke arasında turizminde hareketlenmesini sağlayacak yeni bir kültürel işbirliği projesini Türkiye’ye önerecek. Türkiye ile Çin arasında kültürel mirasın karşılıklı tanıtımını öngören ve iki ülke arasında turizmin gelişmesine de katkı sağlaması beklenen proje önerisine ilişkin Yasak Şehir Müze Nesneler Bölümünden kıdemli uzman Guangyao Wang bilgi verdi. Serginin adını bile şimdiden düşündüklerini anlatan Wang, “Yasak Şehir Müze Başkanı 24 Kasım’da Türkiye’ye gelerek toplantıya katılacak ve bizim hayalimizdeki bu düşünceyi ortaya koyacak. Bizim hayalimiz Topkapı Sarayındaki Çin ve Ming Hanedanlığına ait olan porselen koleksiyonların bir kısmının Yasak Şehir’e getirerek ortak bir sergi yapmak. Serginin adını bile şimdiden ‘Asya’nın Batı ve Doğu ucu’ olarak hayal ettik“ diye konuştu.

Türkiye’nin Pekin Büyükelçiliğine de bu konuda düşüncelerini aktardıklarını anlatan Wang, “Topkapı Sarayının koleksiyonları buraya gelirse aynı şekilde biz de götürürüz. Aslında biz sadece Topkapı Sarayı’nın koleksiyonlarını beklemiyoruz. Türkiye’nin çok köklü bir tarihi var diğer antik çağa ait koleksiyonları da bekliyoruz” dedi.

Çinliler yabancı kültürlere oldukça meraklı

Örnek olarak iki yıl önce düzenlenen “Parlak Fars” sergisini hatırlatan Wang, ran’dan yaklaşık 260 parçanın Pekin’e getirildiğini ve büyük ilgi gördüğünü anlattı. Bu serginin ardından oluşan merakla İran, Suudi Arabistan ve Mısır’a çok sayıda Çinli turistin gittiğini belirten Wang, Çinlilerin yabancı kültürlere son derece meraklı olduklarını, Topkapı Sarayı’nda da Çinli turistlerin uzun kuyruklar oluşturduğuna dikkat çekti.

10 bin değil 9 bin 999.5 oda bulunuyor

Yaklaşık 600 yıl boyunca, 24 hükümdara ev sahipliği yapan Yasak Şehir, 1925 yılından bu yana müze olarak hizmet veriyor. 1 milyon 900 bin esere ev sahipliği yapan Yasak Şehir, 1987 yılında Dünya Mirasları Listesi’ne girdi ve UNESCO tarafından dünyada korunmuş en geniş antik ahşap yapılar bütünü olarak tescillendi. Yasak Şehir ismi Çince “Zijin Cheng”den geliyor ve bu ismin doğrudan çevirisi “Mor Yasak Şehir”. Zi yani “mor”, kutup yıldızına gönderme yapıyor, bu yıldız eski Çin astrolojisinde Göksel İmparator’un ikametgâhı anlamına geliyor. İmparatorun ikametgâhı olan Yasak Şehir de bu yıldızın yeryüzündeki yansıması. Ayrıca mor rengi sadece imparator kullanabiliyor. Jin yani “yasak” ismi de imparatorun izni olmadan kimsenin saraya girememesi ve terk edememesine gönderme yapıyor. Cheng ise duvarlarla çevrilmiş şehir anlamına geliyor. Ejderha ve aslan figürlerinin hakim olduğu sarayda 9 rakamı da dikkat çekiyor. Çinlilere göre tek sayılar uğurlu ve gücü temsil ediyor. Bu nedenle sarayda 10 bin değil 9 bin 999,5 oda bulunuyor.