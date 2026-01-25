Yerli turistlerin 2025'teki 9 aylık harcaması 2024’ün tamamını geride bıraktı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerinden derlenen bilgiye göre yerli turistler geçen yılın ocak-eylül döneminde gezi-eğlence-tatil, kültür, yakınları ziyaret, sağlık, toplantı, konferans, ticari ilişkiler ve fuar kapsamında ziyaretler gerçekleştirdi.

Bu kapsamda yerli turistlerin seyahat sayısı Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,6 artışla 56 milyon 828 bin olarak kayıtlara geçti. Seyahat sayısı Ocak-Eylül 2024 döneminde 55 milyon 368 bin olmuştu.

Yerli turistlerin söz konusu dönemde yaptığı harcamalardaki artış da dikkati çekti. Yerli turistler 2024'ün 9 ayında 353 milyar 259 milyon 968 bin liralık seyahat harcaması gerçekleştirirken bu tutar geçen yılın aynı döneminde yüzde 32,9 artışla 469 milyar 474 milyon 183 bin liraya yükseldi.

Yerli turistler 2024'ün tamamında 419,3 milyar liralık seyahat harcaması yapmıştı. Böylece geçen yılın 9 ayındaki harcamalar 2024'ün tamamını geçti.

En çok harcama gezi, eğlence ve tatil için

Yerli turistlerin bu dönemde gerçekleştirdikleri seyahatlerin amaçlarına göre harcama tutarları incelendiğinde "gezi, eğlence, tatil" için yapılan harcamalar öne çıktı.

Söz konusu kategorideki harcama Ocak-Eylül 2025 döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 34,5 artışla 259 milyar 313 milyon 667 bin lira olarak kayıtlara geçti.

Yakınları ziyaret amacıyla yapılan harcamalar ise bu dönemde yüzde 28,9 artışla 167 milyar 944 milyon 792 bin liraya yükseldi.

Ayrıca yerli turistlerin harcamaları arasında 23 milyar 40 milyon 314 bin liralık sağlık, 10 milyar 295 milyon 70 bin liralık "diğer", 3 milyar 304 milyon 581 bin liralık "toplantı, konferans, kurs, seminer" ve 2 milyar 860 milyon 737 bin liralık "ticari ilişkiler, fuar" harcamaları dikkati çekti.

Yerli turistlerin kültür harcamalarındaki artış da öne çıktı. Söz konusu harcamalar Ocak-Eylül 2025'te yıllık bazda yüzde 91,5 artarak 2 milyar 715 milyon 23 bin liraya çıktı.