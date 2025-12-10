Yılbaşında İstanbul’da bir gecelik eğlence fiyatına 4 gecelik tatil

SELENAY YAĞCI/İSTANBUL

Sektörde yılbaşı dönemine yönelik talep hızlanırken, İstanbul’da bir gecelik yılbaşı eğlencesine ödenen bütçeyle, kampanyalar sayesinde Türkiye’de 4 gecelik tatil satın alınabiliyor. TatilBudur, İstanbul’da düzenlediği basın toplantısı ile 2025 yılı turizm sezonunu değerlendirdi.

Toplantıya TatilBudur Genel Müdürü Onur Otruş, TatilBudur Yönetim Kurulu Başkanı ve İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Genel Müdürü Kubilay Aykol ve TatilBudur Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk katıldı. TatilBudur Genel Müdürü Onur Otruş yılbaşı rezervasyonlarında ciddi bir artış olduğuna dikkati çekerek, hava şartları kış turizmini desteklemediğini söyledi.

TatilBudur Satış ve Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Çubuk ise yılbaşı rezervasyonları geçen yıla göre çok büyüdüğünü kaydederek, “Bu yıl rezervasyonlar daha da erken başladı. Muhtemelen Aralık’ın ikinci haftası bütün stoklarımızı tamamlamış olacağız. Bu yıl yurtdışına da ilgi var. İç pazarda yılbaşının birleştirilebilir olması büyük bir avantaj. Aslında paket tatil tüketici için çok pahalıya alınmış bir hizmetin daha uyguna alınmasından ibaret. Çeşitli kampanyalarla bunu erişilebilir ve ödenebilir hale getiriyorsunuz. İstanbul’da 1 gece eğlenceye harcadığı fiyatlarla 4 gecelik tatil paketi alınabiliyor. 4 gecelik yılbaşı tatil paketleri 40 bin TL’den başlıyor" dedi.