Yunan adaları Türk turistlerle doldu taştı!

Bodrum ve Çeşme gibi Türkiye'nin gözde tatil bölgelerindeki fiyatlar yerli turist cephesinde son birkaç yıldır büyük tartışma konusu. Hatta bu yaz iki bölgede de bunun yansımalarının yoğun şekilde hissedildiği turizmciler tarafından da dile getirildi. Bunda en büyük sebep ise bu bölgenin hemen yanı başında olan Yunan adalarında uygulanmaya başlanan kapıda vizenin yerli turist tarafında büyük bir karşılık bulması.

Bunun rakamsal yansımasını da artık turizm istatistiklerinde görmeye başladık. İDO’nun Samos Adası'nın Vathy Limanı'na Kuşadası ve İzmir Seferihisar'dan günlük seferlerle taşıdığı yolcu sayısının 130 bini geçtiği doğrudan İDO tarafından doğrulanıyor. Seferihisar Gümrük Kapısı'ndan deniz yoluyla çıkış yapılabilen tek yurt dışı güzergah Samos adası. Seferihisar çıkışlı Samos girişli toplam yolcu sayısını ise Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü istatistiklerinden izleyebiliyoruz. 2024 yılının Nisan ayında başlayan seferlerle birlikte bu yıl Seferihisar-Samos arasında toplam 19 bin 95 yolcu çıkış yapmış görünüyor. Kümülatif olarak bakıldığında ise 2023-2024 yıllarında eylül ayı itibariyle Seferihisar'dan çıkış yapan yerli turist sayısı 19 bin 206.

CNBC-e'de yer alan habere göre İDO Genel Müdürü Murat Orhan, detayları ve gelecekteki hedefleri şöyle açıkladı.

“Bu yıl İDO olarak Samos Adası’na yaptığımız seferlerle sadece yolcu taşımadık, aynı zamanda adanın ekonomisinin canlanmasına da katkı sağladık. İDO ile Samos'a gelen tatilciler, özellikle konaklama, yeme-içme ve alışveriş kategorilerinde ciddi harcamalar yaparak, adanın ekonomik büyümesine katkı sundu. Adanın sunduğu uygun fiyatlar, berrak denizi ve doğal güzellikleri tatilcileri cezbetmeye devam ediyor,” diyen Orhan, Samos’un hem kuzey ülkelerinden hem de Türkiye’den yoğun ziyaretçi aldığını vurguladı.

Samos Valiliği ile iş birliği kolaylaştırıcı oldu

Orhan, “Samos Valiliği ile yakın temaslarımız sayesinde, tatilcilerin adaya girişlerini kolaylaştırmak amacıyla sınır kapılarında görevli polis sayısını üç katına çıkardık. Böylece girişlerdeki yığılmalar hafifletildi ve yolcuların tatil deneyimi daha konforlu hale getirildi,” dedi. Valiliğin İDO’ nun bu ticari faaliyetine duyduğu memnuniyeti dile getiren Orhan, valiliğin Karlovasi Limanı’na da sefer düzenlenmesi talebinde bulunduğunu belirtti.

Karlovasi’ye ek seferler ve işletmelerle iş birliği

Bu talebe hızla yanıt verdiklerini söyleyen Orhan, “Sezon bitmeden 30 Ağustos - 16 Eylül tarihleri arasında Karlovasi Limanı'na haftada üç gün 440 yolcu kapasiteli gemilerle ek seferler düzenledik. Karlovasi’ye olan yolculuğun daha uzun olması nedeniyle, yakıt maliyetleri daha yüksek oldu. Ancak Samos Valiliği’nin, bölgedeki işletmecileri organize ederek yakıt maliyetlerini karşılaması, bu güzergâhın devamlılığını sağladı,” ifadelerini kullandı.

Vize kolaylıkları ve gelecek planları

Kapıda vize uygulamasında yapılan değişikliklere de değinen Orhan, “Gemilerimizde kapı vizesi alan yolcu sayısını 20’den 40’a çıkardık, yoğun dönemlerde bu sayı 60’a kadar esnetildi. Bu sayede Türk tatilcilerin Samos’a ulaşımı daha da kolaylaştı,” dedi.

Sadece Samos değil, tüm Ege bölgesinde turizm faaliyetlerine katkıda bulunduklarını belirten Orhan, “Marmara bölgesinden gelen ve İDO markasını yakından tanıyan yolcularımız, Seferihisar ve Kuşadası’nda konaklayarak bölgenin ticari faaliyetlerine ve turizmin canlanmasına katkı sağladı. İDO olarak Ege Adaları’nda ve genel olarak Ege Bölgesi’nde derinleşen bir pazara sahibiz. 2025 yılında daha güçlü hedeflerle, genişleyen sefer ağımız ve ürün yelpazemizle bölge ekonomisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini noktaladı.