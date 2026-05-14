Yunan adalarında yeni dönem: Türklere kapıda vize uygulaması devam edecek mi?

Türk tatilcilerinin de yoğun ilgi gösterdiği Yunanistan, özellikle yaz aylarında artan ziyaretçi sayısının etkisiyle bazı adalarda turizm politikalarını yeniden düzenlemeye başladı. Santorini, Rodos ve Mikonos gibi popüler destinasyonlarda, aşırı kalabalığın hem doğal yaşam hem de altyapı üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle yetkililer yeni sınırlamalar ve düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Konaklama kapasitesine sınır geliyor

Yunanistan Turizm Bakanı Olga Kefalogianni ve Çevre ve Enerji Bakanı Stavros Papastavrou tarafından açıklanan "Özel Mekansal Turizm Çerçevesi" kapsamında, adalarda konaklama kapasitesine üst sınırlar getirilecek. Bu sayede, ada ekosisteminin korunması ve bölgenin mimari dokusunun bozulmadan turizmin sürdürülmesi amaçlanıyor. Ayrıca, turistik yatırımların hayata geçirilmesinde daha sıkı standartlar uygulanacak.

Adalardaki yeni düzenlemelerin en dikkat çeken yönlerinden biri ise kıyı şeridiyle ilgili getirilen sınırlamalar oldu. Artık, adaların sahil bölgelerinde bulunan ilk 25 metrelik alanda, yalnızca kamu yararı gözetilen projelere inşaat izni çıkacak. Ek olarak, ülke genelinde turistik bölgeler yoğunluğuna göre farklı kategorilere ayrılacak ve aşırı kalabalık bölgelerde daha katı kurallar hayata geçirilecek. Tarihi ve arkeolojik önem taşıyan alanların yanı sıra doğal sit bölgeleri için de koruma tedbirleri sıkılaştırıldı.

Türk turistlere 12 Yunan adasında 7 günlük izin sürecek

Türk vatandaşlarının merak ettiği kapıda vize uygulamasında ise değişiklik yapılmadı. Avrupa Komisyonu'nun onayı ile devam eden bu uygulama sayesinde bordo pasaport sahibi vatandaşlar, 2026 yazında belirlenen 12 Yunan adasında 7 güne kadar vize alarak ziyaret gerçekleştirmeye devam edebilecek. Yetkililer, uygulamaya alınan kısıtlamaların asıl amacının ziyaretçi sayısını azaltmak değil; turizmi daha yönetilebilir ve sürdürülebilir hale getirmek olduğunu vurguladı.

Yunan hükümeti tarafından hayata geçirilen bu önlemlerle, hem bölge ekosisteminin korunması hem de adaların özgün karakterinin sürdürülebilir bir biçimde gelecek nesillere aktarılması hedefleniyor.