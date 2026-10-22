Yurt içi turizmde dikkat çeken tablo: Seyahat azaldı, harcamalar yükseldi

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Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) nisan-haziran dönemine ait verileri, yurt içinde seyahat edenlerin konaklama istatistiklerini ortaya koydu. Bu dönemde 13 milyon 549 bin kişi, en az bir gece konaklamalı yurt içi seyahate çıktı. Toplam geceleme sayısı 85 milyon 890 bine ulaşırken, seyahatlerde ortalama kalış süresi 5,2 gece olarak kaydedildi.

Yerli turistin seyahat sayısı geriledi

Yerli turistlerin gerçekleştirdiği toplam seyahat sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre azalarak 16 milyon 467 bine indi.

Seyahat sayısındaki düşüşe rağmen turizm harcamalarında yıllık bazda belirgin artış kaydedildi. Nisan-haziran döneminde seyahat başına ortalama harcama 9 bin 413 TL olarak hesaplandı.

Yerli turistin harcama şampiyonu yeme içme oldu

Yurt içi turizm harcamalarının 134 milyar 684 milyon 525 bin lirasını kişisel harcamalar, 20 milyar 313 milyon 479 bin lirasını ise paket tur ödemeleri oluşturdu. Bu kalemlerin toplam içindeki payları sırasıyla yüzde 86,9 ve yüzde 13,1 oldu. Harcamalarda ilk sırayı yüzde 31,6 ile yeme ve içme aldı. Ulaştırmanın payı yüzde 25, konaklamanın payı ise yüzde 14,5 olarak gerçekleşti.

Yıllık bazda yeme ve içme giderleri yüzde 39,1, ulaştırma harcamaları yüzde 28,3 ve konaklama giderleri yüzde 22,5 arttı. Seyahatlerin çoğu akraba ve arkadaş ziyareti için yapıldı

Yerli turistlerin seyahat nedenlerinde yakınları ziyaret etmek ilk sırada yer aldı. Toplam seyahatlerin yüzde 60,1’i akraba ve arkadaş ziyareti amacıyla gerçekleştirildi. Gezi, eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin payı yüzde 33,6 olurken, sağlık nedeniyle yapılan yolculuklar yüzde 2,3 seviyesinde kaldı.

Yurt içi turizmde ilk tercih akraba ve arkadaş evleri oldu

Konaklama tercihlerinde arkadaş ve akraba evleri öne çıktı. Bu konutlarda toplam 61 milyon 192 bin geceleme yapıldı. Otellerde geçirilen gece sayısı 11 milyon 376 bin olurken, kişilerin kendilerine ait konutlarda gerçekleştirdiği gecelemeler 8 milyon 216 bin olarak kaydedildi.

Böylece oteller, yakınların evlerinden sonra en fazla geceleme yapılan konaklama türü oldu. Hanehalkı Yurt İçi Turizm Araştırması’nın bir sonraki bülteni 22 Ocak 2027 tarihinde yayımlanacak.