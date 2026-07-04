Türk deri ve deri mamulleri sektörü Kanada’da yeni iş birliklerinin peşinde

Ayakkabı ile deri ve kürk konfeksiyon sektörlerinde faaliyet gösteren 16 Türk firması, heyet kapsamında Kanadalı alıcılarla bir araya gelerek yeni ticaret ve iş birliği fırsatlarını değerlendirecek. Programın en önemli ayağını ise 8 Temmuz'da gerçekleştirilecek ikili iş görüşmeleri oluşturacak. Heyet süresince firmalar, Kanada pazarındaki tüketici eğilimlerini, satış kanallarını ve sektörel dinamikleri yerinde inceleme fırsatı bulurken, potansiyel ithalatçılarla doğrudan temas kurarak yeni ihracat bağlantıları geliştirmeyi hedefliyor.

Kanada, Türk deri ve deri mamulleri sektörü için stratejik hedef pazarlar arasında

Yaklaşık 4,9 milyar dolarlık deri ve deri mamulleri ithalatı gerçekleştiren Kanada, özellikle ayakkabı, saraciye ve katma değerli deri ürünlerinde önemli bir talep oluşturuyor.

Türkiye'nin Kanada'ya deri ve deri mamulleri ihracatı 2025 yılında 12,6 milyon dolar seviyesinde gerçekleşirken, İDMİB, gerçekleştirilecek ticaret heyetiyle bu pazardaki Türk firmalarının görünürlüğünü artırmayı ve yeni ticari iş birliklerinin önünü açmayı amaçlıyor.

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, Kanada'nın Türk deri ve deri mamulleri sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirterek şunları söyledi:

"Küresel ticarette yaşanan değişim, ihracatçılarımız için pazar çeşitliliğini her zamankinden daha önemli hale getiriyor. Kanada; güçlü ekonomisi, yüksek alım gücü ve kaliteli ürün talebiyle sektörümüz açısından stratejik hedef pazarlarımız arasında yer alıyor. Montreal'de gerçekleştireceğimiz sektörel ticaret heyetiyle firmalarımızı doğrudan doğruya nitelikli alıcılarla buluşturmayı, kalıcı ticari ilişkiler kurulmasına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Türk deri ve deri mamulleri sektörü; kaliteli üretimi, tasarım gücü ve sürdürülebilir üretim anlayışıyla dünya pazarlarında önemli bir konuma sahip. Bu gücümüzü Kuzey Amerika'da daha görünür hale getirmek ve Kanada pazarındaki payımızı artırmak istiyoruz. İDMİB olarak ihracatçılarımızın yeni pazarlara erişimini sağlayacak sektörel ticaret heyetleri, fuarlar ve tanıtım faaliyetleriyle sektörümüzün küresel rekabet gücünü artırmaya kararlılıkla devam edeceğiz."

Kanada pazarı büyümeye devam ediyor

TradeMap verilerine göre Kanada'nın deri ve deri mamulleri ithalatı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,6 artarak yaklaşık 4,9 milyar dolara ulaştı. Özellikle ayakkabı ve katma değerli deri ürünlerinde büyümesini sürdüren Kanada pazarı, Türk üreticileri açısından önemli fırsatlar sunuyor.

İDMİB'in düzenlediği Kanada Sektörel Ticaret Heyeti ile Türk firmalarının pazardaki etkinliğinin artırılması, yeni ihracat bağlantılarının kurulması ve Türkiye'nin kaliteli üretim gücünün Kanadalı alıcılara daha güçlü şekilde tanıtılması hedefleniyor.