Türk deri ve deri mamulleri sektörü Milano’da küresel alıcılarla buluşmaya hazırlanıyor

İDMİB organizasyonuyla 13-15 Eylül 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek MICAM’da 35 Türk firması toplam 1.133 metrekarelik alanda, 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde düzenlenecek LINEAPELLE’de ise 36 Türk firması toplam 1.168 metrekarelik alanda yer alacak. Dünyanın önde gelen ayakkabı, deri, aksesuar ve bileşen üreticileri ile uluslararası satın almacılarını buluşturan iki fuar, Türk firmalarının görünürlüklerini artırmaları ve yeni ticari bağlantılar kurmaları açısından önemli fırsatlar sunacak.

Deri ve deri mamulleri sektörü ihracatında İtalya ilk sırada

2026 yılı Ocak-Ağustos döneminde deri ve deri mamulleri sektörünün en fazla ihracat gerçekleştirdiği ülke İtalya oldu. İtalya'ya yapılan sektör ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 16,2 artarak 80,16 milyon dolara yükselirken, ülkenin toplam sektör ihracatındaki payı yüzde 8,3 olarak gerçekleşti. İtalya'ya gerçekleştirilen deri ve deri mamulleri ihracatında ortalama birim ihraç fiyatı 41,79 dolar/kg olarak kaydedildi. Aynı dönemde Türkiye'nin toplam deri ve deri mamulleri ihracatı yüzde 1,5 azalışla 970,6 milyon dolar olarak kaydedildi. Sektör ihracatı Ağustos ayında ise yüzde 2,2 artarak 140,2 milyon dolara ulaştı.

Ocak-Ağustos döneminde alt ürün grupları itibarıyla ayakkabı ve aksamları ihracatı 510,6 milyon dolar, saraciye ihracatı 158 milyon dolar, deri ve kürk konfeksiyon ihracatı 152,6 milyon dolar, mamul deri ve kürk ihracatı ise 148,2 milyon dolar olarak kaydedildi. Deri ve kürk konfeksiyonunda yüzde 13,7, mamul deri ve kürkte yüzde 11,7 artış gerçekleşti.

Ayakkabı ve aksamları ihracatında ülke bazında Irak, 43,73 milyon dolar ve yüzde 8,6 payla ilk sırada yer aldı. Irak'ı 33,85 milyon dolarla Almanya izledi. İtalya'ya ayakkabı ve aksamları ihracatı yüzde 0,9 artışla 26,34 milyon dolar olarak gerçekleşirken, İtalya yüzde 5,2 payla dördüncü sırada yer aldı.

Mamul deri ve kürk (tabakhane) ürün grubunda ise İtalya'ya ihracat yüzde 43,5 artarak 23,48 milyon dolara ulaştı. Yüzde 15,8 payla ilk sırada yer alan İtalya'yı 16,76 milyon dolarla Hindistan, 13,62 milyon dolarla Güney Kore Cumhuriyeti, 10,65 milyon dolarla Çin Halk Cumhuriyeti ve 9,62 milyon dolarla Portekiz izledi. İlk beş pazarın tamamında ihracat artışı kaydedilirken; Güney Kore Cumhuriyeti'nde yüzde 36,3, Çin Halk Cumhuriyeti'nde yüzde 22,4, Hindistan'da yüzde 11,3 ve Portekiz'de yüzde 10,8 artış gerçekleşti. Bu görünüm, mamul deri ve kürk ihracatı açısından İtalya'nın taşıdığı önemi ortaya koyarken, LINEAPELLE'yi firmaların bu pazardaki konumlarını güçlendirmeleri ve yeni ticari bağlantılar kurmaları bakımından stratejik bir platform hâline getiriyor.

Türk firmaları Milano’da sektörün küresel vitrininde

İtalya’nın Milano kentinde düzenlenen MICAM ve LINEAPELLE, dünya ayakkabı ve deri sektörlerinin en prestijli fuarları arasında yer alıyor. Yılda iki kez gerçekleştirilen ve dünyanın farklı bölgelerinden üreticileri, markaları, tasarımcıları, satın alma profesyonellerini ve sektör temsilcilerini bir araya getiren organizasyonlar, uluslararası ticaretin önemli buluşma noktaları arasında bulunuyor.

Türkiye’nin güçlü üretim altyapısını ve ihracat kapasitesini uluslararası pazarlara taşımak amacıyla fuarlara katılan Türk firmaları; yeni koleksiyonlarını, tasarım ve üretim kabiliyetleri ile sektörün değişen ihtiyaçlarına yönelik ürünlerini küresel profesyonellere tanıtacak.

İDMİB organizasyonuyla gerçekleştirilecek milli katılımlar, Türk firmalarının MICAM ve LINEAPELLE’de daha güçlü ve görünür biçimde yer almalarına katkı sağlayacak.

MICAM’da 35 Türk firması ayakkabı sektörünü temsil edecek

Dünya ayakkabı ve ayakkabı aksamları sektörünün öncü fuarlarından MICAM, 13-15 Eylül 2026 tarihlerinde Milano’da düzenlenecek.

Dünya ayakkabı pazarının orta ve üst segmentine hitap eden fuarda, İDMİB organizasyonuyla 35 Türk firması 1.133 metrekarelik alanda yer alacak. Türk firmaları, ayakkabı ve deri mamulleri alanındaki üretim ve tasarım güçlerini dünyanın farklı bölgelerinden gelecek sektör profesyonellerine sunacak.

MICAM’ın Şubat 2026 edisyonuna yaklaşık 800 firma ve marka katılmış, fuarı 20 bin kişi takip etmişti. Türkiye’den de 36 firma milli katılım organizasyonu kapsamında fuarda yer almış, ayrıca 13 Türk firması fuara bireysel olarak katılım sağlamıştı.

Eylül edisyonunda da Türk deri ve deri mamulleri sektörünün güçlü bir katılımla temsil edilmesi, Türkiye’nin küresel ayakkabı ticaretindeki konumunu güçlendirme hedefinin önemli adımlarından biri olarak öne çıkıyor.

LINEAPELLE’de 36 Türk firması yer alacak

Deri sektörünün küresel ölçekte en prestijli buluşmalarından biri olan LINEAPELLE ise 15-17 Eylül 2026 tarihlerinde Fiera Milano Rho’da gerçekleştirilecek.

Deri, aksesuar ve bileşenler, kumaş, sentetik malzemeler ve modellerin sergilendiği fuarda İDMİB organizasyonuyla 36 Türk firması, toplam 1.168 metrekarelik alanda ürünlerini sergileyecek.

LINEAPELLE’nin 2026 yılının ilk edisyonunda Türkiye’den 32 firma milli katılım organizasyonu kapsamında toplam 1.108 metrekarelik alanda yer alırken, 23 Türk firması da fuara bireysel olarak katılmıştı. Şubat ayında gerçekleştirilen 107. edisyonda 33 ülkeden 848 firma stant açmıştı.

"Milano, Türk deri ve ayakkabı sektörünün küresel gücünü göstermek açısından önemli bir vitrin"

İDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Güven Karaca, Türk deri ve deri mamulleri sektörünün uluslararası pazarlardaki konumunu güçlendirmek açısından MICAM ve LINEAPELLE’nin önemine dikkat çekti. Sektörün tasarım, kalite, üretim kabiliyeti ve esnek yapısıyla küresel pazarlarda önemli bir konuma sahip olduğunu belirten Karaca, "MICAM ve LINEAPELLE gibi dünyanın en prestijli sektör fuarlarında firmalarımızın güçlü bir şekilde yer almasını, bu konumumuzu daha da ileri taşımak açısından son derece değerli buluyoruz. İDMİB olarak milli katılım organizasyonlarımızla firmalarımızın uluslararası pazarlara erişimini kolaylaştırırken, yeni ticari bağlantılar kurmalarına ve mevcut pazarlarımızdaki etkinliklerini artırmalarına katkı sağlamayı sürdürüyoruz." dedi.

Karaca, sözlerine şöyle devam etti:

"Milano, dünya moda ve tasarım ekosisteminin en önemli merkezlerinden biri. Bu nedenle MICAM ve LINEAPELLE, yalnızca ürünlerimizi sergilediğimiz fuarlar değil; küresel trendleri takip ettiğimiz, uluslararası alıcılarla doğrudan temas kurduğumuz ve sektörümüzün geleceğine ilişkin yeni fırsatları değerlendirdiğimiz stratejik platformlar. 71 firmamızın bu iki önemli fuarda İDMİB organizasyonuyla yer alması, sektörümüzün uluslararası arenadaki gücünü ve rekabetçiliğini göstermesi açısından önemli bir mesaj veriyor. Önümüzdeki dönemde de ihracatımızı çeşitlendirmek, yeni pazarlara ulaşmak ve Türk deri ve deri mamulleri sektörünü küresel değer zincirinde daha üst noktalara taşımak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz."