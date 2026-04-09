Türk doğal taşı küresel vitrine hazırlanıyor

İMAM GÜNEŞ - İSTANBUL

Maden sektörü, markalaşma ve prestijli mimari projelerde yer alma hedefine odaklandı. Sektör temsilcileri, dünya mimarlık ekosistemine daha güçlü entegrasyon için uluslararası etkinliklere katılımı artırmayı ve küresel organizasyonları Türkiye’ye çekmeyi gündemine aldı. Bu kapsamda, dünyaca ünlü mimarlarla temasların güçlendirilmesi ve Türk taşının büyük ölçekli projelerde kullanımının yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Metin Çekiç, yeni dönemde gerçekleştirilmesi hedeflenen projelerini açıkladı. Düzenlenen toplantıya yönetim kurulunda görev alacak Merve Harzadin, Kazım Büyükgüçlü ve Ömer Irmak katıldı.

Hedef, dünyanın en prestijli projelerine girmek

Yeni dönemde Türk doğal taşının markalaşması ve prestijli mimari projelerde daha fazla yer almasına odaklanacaklarını dile getiren Çekiç, World Architecture Festival’i Türkiye’ye getirmek için girişim başlattıklarını belirterek, dünyaca ünlü mimarları İstanbul’da ağırlamayı hedeflediklerini söyledi. Türk doğal taşının markalaşması gerektiğinin altını çizen Çekiç, şunları söyledi:

“İMİB, Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) ve Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) ile birlikte Ticaret Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Turquality projesi ‘Land of Stone’ ile Türk doğal taşlarını WAF sahnesine taşıyarak önemli bir görünürlük elde ettik. Singapur ve Miami’de yapılan son 2 organizasyonda en güçlü şekilde yer aldık. Şimdi sıra İstanbul’da. Turkish Stone ve Turquality projeleri ile dünyanın en prestijli projelerine girmeyi hedefliyoruz. Eğer World Architecture Festival’i İstanbul’a getirebilirsek dünyaca ünlü mimarları burada ağırlayacağız ve Türk taşlarının küresel projelerde kullanımını artıracağız.”

“5 milyon dolar şartı revize edilmeli”

İMİB seçimlerine ilişkin bilgi veren Çekiç, yaklaşık 6 bin 500 üyeden 945’inin oy kullanma hakkı bulunduğunu belirterek, “Yaklaşık 650 civarında oy kullanılmasını bekliyoruz. Bir önceki seçimde 750 civarında oy kullanılmıştı. 30 Nisan’da Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi’nde yapılacak seçimlerde başkan adayıyım” diye konuştu.

Sektörün tamamını temsil etmek istediklerini vurgulayan Çekiç, herhangi bir platform ya da grubun değil tüm üyelerin desteğinin önemli olduğunu söyledi. İhracat şartlarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Çekiç, yönetim kuruluna seçilebilmek için 5 milyon dolar ihracat şartının sektörü zorladığını belirterek, “Mevcut yönetimde de asil ve yedek üyelerden bu şartı karşılayamayanlar var. Bu nedenle Ticaret Bakanlığı ile görüşmeler yaptık. Şartın düşürülmesini talep ettik. Bu yıl güncellenmesini bekliyoruz. Her üyemizin yönetimde söz sahibi olmasını istiyoruz” dedi.

Yeni dönemde dijital akademi kuracaklarını belirten Çekiç, kadın ve genç ihracatçılar için de komiteler oluşturacaklarını söyledi. Finansmana erişimin sektörün en önemli sorunlarından biri olduğunu vurgulayan Çekiç, Eximbank ve diğer destekler konusunda üyelerin bilgilendirileceğini kaydetti.

Maliyetler rekabet gücünü zorluyor

Maden sektöründe maliyet baskısının arttığını belirten İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve başkan adayı Metin Çekiç, enerji, işçilik ve orman bedellerinin sektör üzerinde ciddi yük oluşturduğunu dile getirerek, şöyle devam etti: “Enerji en büyük maliyet kalemimiz. Son zamlarla maliyetlerimiz daha da arttı. İşçilik ücretleri yüksek, orman bedelleri sürdürülemez seviyede. Dünyada en yüksek orman bedellerini biz ödüyoruz. Çok pahalı hale geldik ve rekabet etmekte zorlanıyoruz. Döviz kurunun en az enflasyon kadar artması sektörümüze nefes aldıracaktır.”

Çevre konusunda iletişim sorunları yaşandığını ifade eden Çekiç, ruhsat süreçlerinin de oldukça zor olduğunu belirterek, “100 ruhsata başvursanız bazen bir tane alabiliyorsunuz. 10 bin işletme görünse de aktif faaliyette olan yaklaşık 4 bin işletme var” dedi.