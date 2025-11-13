Türk doğal taşının hikayesi ABD’de yeniden yazılıyor

Türk doğal taşlarının küresel bilinirliğini artırmak ve marka değerini yükseltmek amacıyla İstanbul Maden İhracatçılar Birliği (İMİB), Batı Akdeniz İhracatçı Birliği (BAİB) ve Ege Maden İhracatçıları Birliği (EMİB) destekleriyle yürütülen bir Turquality projesi olan Turkish Stones, World Architecture Festival (WAF) 2025’te dünya mimarlarıyla buluştu.

Her yıl dünyanın hemen her ülkesinden mimarları, iç mimarları ve sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası mimarlık etkinliği WAF’ta geçen yıl olduğu gibi Turkish Stones markası ile ‘Best Use of Stone’ özel ödülüne sponsor olundu. 2024’te Singapur’da düzenlenen etkinliğin ardından bu yıl Miami’de düzenlenen WAF’ta İstanbul Maden İhracatçıları Birliği (İMİB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Metin Çekiç ve İMİB Yönetim Kurulu Üyesi Funda Bekişoğlu açıklamalar yaptı.

1000’den fazla mimar katıldı

Dünya Mimarlık Festivali yolculuğunun yaklaşık 2 yıl önce başladığını ifade eden Metin Çekiç, “Amacımız, Türk doğal taşını yalnızca bir yapı malzemesi olarak değil, katma değerli bir ürün olarak konumlandırmak. Turkish Stones markasının bilinirliğini artırmak, seviyesini yükseltmek ve Türk taşlarının, özellikle dünyaca tanınan mimarlar aracılığıyla projelerde yer almasını sağlamak istiyoruz.” dedi. WAF’a 1000’den fazla mimarın katıldığını dile getiren Çekiç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu mimarlar dünyanın farklı ülkelerinden geliyor. Türkiye’den Emre Arolat da bizimle birlikte. İngiltere, Singapur, Amerika gibi ülkelerden, dünya mimarlık camiasına yön veren isimlerle çeşitli etkinlikler ve bir proje kokteyli de düzenliyoruz.”

300 dolara satılan taş 1.500 dolara çıkıyor

Miami’ye 266 Türk taşı getirdiklerini dile getiren Metin Çekiç, “Ancak bu taşlar firma isimleriyle değil, Türkiye’nin doğal zenginliğini ve çeşitliliğini göstermek amacıyla sergileniyor. Bu tür fuar ve etkinliklere büyük önem veriyoruz, çünkü Türk doğal taşının hikâyesini yazmak istiyoruz. Projelerde kimlik kazandırabildiğimiz sürece taş da yeniden hayat bulacak ve hak ettiği değere ulaşacak. Bugün tonu 300 dolara satılan taşı, projelendirme ve tasarım süreçlerine dâhil ederek 1.500 dolara kadar satabiliyoruz. İşte bu da Türk doğal taşının gerçek değerine ulaşması anlamına geliyor.” ifadelerini kullandı.

ABD’ye yapılan ihracat Çin’i geçti

Doğal taş ihracatı hakkında da bilgiler paylaşan Metin Çekiç, doğal taş ihracatının bu yıl yaklaşık 2 milyar 100 milyon dolar seviyesinde olduğunu söyledi. Maden ihracatının genel toplamının ise yıl sonuna kadar 6 milyar doları aşmasını beklediklerini kaydeden Çekiç, “Şu anda 5 milyar 100 milyon dolar seviyesindeyiz ve aylık ortalama 600 milyon dolar civarında ihracat gerçekleştiriyoruz.” dedi. ABD’nin de ihracat açısından çok önemli olduğunu vurgulayan Çekiç, “Bu nedenle bu etkinlik, Türk doğal taşının dünyadaki yolculuğunda çok özel bir yere sahip.” diye konuştu. Amerika’nın işlenmiş ürün pazarında ilk kez Çin’i geçtiğinin altını çizen Çekiç, “Çin blok ihracatında uzun süre bir numaraydı, fakat son dönemde bu alanda bir düşüş yaşanıyor. Şu anda Çin’e yaklaşık 311 milyon dolar seviyesinde ihracatımız var, ancak Amerika’ya 385 milyon dolar civarında işlenmiş ürün satıyoruz. Bu da Amerika’nın öne geçtiğini gösteriyor. Bundan sonraki süreçte işlenmiş ürüne olan talebin daha da artacağını öngörüyoruz.” dedi.

"Etkinliği Türkiye’ye taşımak istiyoruz"

Dünya çapında tanınan mimarların dahi, Türk taşını yeterince tanımadığını dile getiren Metin Çekiç, “Hatta ülkemizde bile bu konuda bir farkındalık eksikliği var. Bu nedenle, biz bu projelerle ve etkinliklerle Türk taşını tanıtmayı hedefliyoruz. Singapur’da yaptığımız etkinlik çok güzel sonuçlar doğurdu; benzer etkileri Miami’de de göreceğimize inanıyorum. Hatta artık İngiltere ve Dubai’de çizilen projelerde bile bizim taşlarımız sorulmaya başlandı. Bu da oldukça olumlu bir gelişme. Bunun yanında, Singapur ve Miami’deki başarılarımızın ardından, bu etkinlikleri Türkiye’ye taşımak istiyoruz. Dünya Mimarlık Festivali’nin bir ayağını İstanbul’da düzenlemek üzere festival organizatörleriyle görüşmeler yapıyoruz. Umuyorum ki kısa zamanda bunun da müjdesini vereceğiz.” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin markası ‘Turkish Stones’

Amaçlarının, var olan Turkish Stones markasının dünyada bilinirliğini artırmak ve Türkiye’nin doğal taş üretiminde ne kadar güçlü bir ülke olduğunu göstermek olduğunu söyleyen Funda Bekişoğlu da, “Türkiye’nin markası olan Turkish Stones’u global ölçekte tanıtmak, farkındalık yaratmak ve sektörel gücümüzü görünür kılmak istedik. Bir projede hangi taşın kullanılacağına mimarlar karar veriyor. Mimarlar Türkiye’nin doğal taş zenginliğini tanımıyorsa, projelerinde Türk taşını nasıl kullanabilirler? Bu nedenle önceliğimizi, mimarların katıldığı uluslararası etkinliklerde yer almaya verdik. Geçen yıl ilk olarak Singapur’daki World Architecture Festival’e katıldık. Sonrasında Avrupa’da düzenlenen ShareX mimarlık etkinliklerine katıldık; Bulgaristan, Macaristan ve Romanya’daki organizasyonlarda Türk doğal taşını tanıttık. Önümüzdeki aylarda ise Avusturya ve Suudi Arabistan’daki ShareX etkinliklerine katılacağız. Bu etkinliklerde mimarlarla birebir temas kurarak Türkiye’nin doğal taş çeşitliliğini anlattık.” diye konuştu.

Mimarlar kokteyli

World Architecture Festival’e ikinci kez katıldıklarının altını çizen Fundan Bekişoğlu, “Bu yıl standımızı daha büyük tasarladık ve yine ‘Best Use of Stone’ ödülünü vereceğiz. Ayrıca bu sene ilk defa bir yenilik ekledik: Mimarlar için bir kokteyl düzenledik. Bu yıla bir de özel bir panel düzenledik. Turkish Stones sponsorluğunda gerçekleşen panelde Türkiye’nin önde gelen mimarlarından Emre Arolat konuşmacı olarak yer aldı. İMİB geçtiğimiz aylarda mimari projelere yönelik özel bir ödül programı tasarladı ve bu programın birincisini burada destekledik. ‘Maxx Royal’ projesi kazanan oldu. Projede Türk doğal taşı kullanıldığı için bu bizim için ayrıca gurur verici” ifadelerini kullandı.