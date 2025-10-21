Türk ev tekstili sektörü geleceği için seçime gidiyor

Türkiye’nin en büyük sektörel derneklerinden biri olan Türkiye Ev Tekstili Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TETSİAD) 22 Ekim Çarşamba günü seçimli olağan genel kurul yapıyor. 1.400 üyesi bulunan TETSİAD’da yapılacak genel kurul öncesi açıklamalarda bulunan TETSİAD Yönetim Kurulu Başkan Adayı Murat Şahinler, “Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerle sektörümüze nefes aldıracak, yüklerini hafifletecek ve sektörümüzün geleceğe daha güçlü bir şekilde taşınmasını sağlayacak adımlar atacağız.” dedi. Seçimlerin 22 Ekim’de İstanbul’da WOW Convention Center’da yapılacağını hatırlatan Murat Şahinler, “Tüm üyelerimizi oy vermeye davet ediyorum. Mavi liste olarak üyelerimizin büyük desteği ve teveccühü ile seçimleri kazanacağımıza yürekten inanıyorum.” dedi.

Birlik olmak ve ortak akıl

Ev tekstili sektörünün istihdam kapasitesi, üretim gücü ve ihracattaki durumu ile çok daha iyi noktalarda olması gerektiğini altını çizen Murat Şahinler, “Adaylık açıklamamızın ardından Denizli’den Ankara’ya, Bursa’dan İzmir’e, Kayseri’den İstanbul’a kadar ülkemizde faaliyet gösteren sektörümüzdeki her bir üyemize dokunmaya çalıştık. Sorunları ve beklentileri dinleme fırsatı bulduk. Çalışmalarımızı da bu taleplere göre netleştirdik. Göreve geldiğimizde bu güçlü sektörün daha da güçlenmesi için çalışmalarımızı devreye alacağız.” diye konuştu. Sektörün, ülke ekonomisinin lokomotiflerinden biri olduğuna dikkat çeken Şahinler sözlerini şöyle sürdürdü: “2024 yılında 2.8 milyar dolarlık ev tekstili ihracatımızla dünya sıralamasında dördüncü sıradayız. Bu başarı, sektörümüzün alın teri, gayreti ve cesaretiyle mümkün oldu. Gücümüz, birlik olmaktan ve ortak akılla çözüm üretmekten geliyor. Yeni dönemde hayata geçireceğimiz projelerle sektörümüze nefes aldıracak, yüklerini hafifletecek ve geleceğe daha güçlü taşınmasını sağlayacağız.”

Türk tekstil sektörünü zirveye taşıyacağız

Yola çıktıkları ilk gün, “Kaybedecek bir günümüz, boşa harcayarak en ufak bir zamanımız yok.” dediklerini hatırlatan Şahinler, “Sektörümüzün bize en çok ihtiyaç duyduğu zamanda sadece projelerin yarışmasını ve kazananın TETSİAD ailemiz olmasını gönülden istiyoruz. Üyelerimizle birlikte sektörün ortak geleceğini tasarlamak istiyoruz. Hepimizin farklı tecrübeleri var ama ortak hedefimiz, Türkiye’nin tekstilini tasarımıyla, kalitesiyle ve markalarıyla dünyanın zirvesine taşımaktır. Bu doğrultuda daha önceki yönetimlerde olmayan yeni komisyonlar kuracağız: Eğitim Komisyonu, Ticaret Alanı Eğitim Komisyonu, Projeler Komisyonu, Sürdürülebilirlik Komisyonu ve Genç TETSİAD Komisyonu. Bu komisyonların altında komiteler oluşturacağız; sektörümüzdeki firmaların ikinci ve üçüncü nesil gençlerini düzenli toplantılarla sürece dahil edeceğiz. Sektörümüz artık ‘Biz bu işi yapıyoruz ama çocuklarımız yapmaz’ demeyecek. Çünkü gençlere ihtiyacımız var. Onlara güveniyoruz. Markalaşmaya odaklanarak, firmalarımızın global pazarda daha fazla söz sahibi olabilmesi için eğitimler ve seminerler düzenleyeceğiz. Birlikte olursak güçlü oluruz; birlikte olursak Türk tekstil sektörünü zirveye taşırız. Ev tekstili sektörü yıllardır belli kalıplar içinde yol alıyor. Geçmişte atılan adımların elbette katkıları olmuştur. Ancak bugün sektörün beklentileri çok daha ileri düzeyde. Bu noktada ‘değişim’ ve ‘yenilenme’ hedeflerimiz sadece bir slogan değil; somut projelerle desteklenen bir yol haritasıdır. Bizim avantajımız, gelecek için cesur ve gerçekçi adımlar ortaya koymamızdır. Dijital Dönüşüm Merkezi, Ev Tekstili Akademisi, uluslararası lobi stratejileri, Yeşil Sertifika süreçleri ve markalaşma destek paketleri gibi projeler, yalnızca bugünün değil önümüzdeki 10 yılın vizyonunu belirleyecek hamlelerdir.” dedi.