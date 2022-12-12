Türk fındığı Paris'te tanıtıldı

Birlikten yapılan açıklamada, dünya gıda endüstrisi profesyonellerini bir çatı altında toplayan fuarda, Türk fındığını tanıtmaya yönelik faaliyet gerçekleştirildiği belirtildi.

İlki 1986'da gerçekleştirilen, ikincisi 6-8 Aralık tarihlerinde Paris'te düzenlenen fuara yaklaşık 1000 firmanın katıldığı aktarılan açıklamada, "Fuar 20 bin civarında kişi tarafından ziyaret edildi. Gıda endüstrisindeki ana ürünlerin katkı ve içerik maddelerinin sergilendiği fuarda, çikolata, şekerleme, pastacılık gibi sektörlerde önemli içerik maddesi olarak kullanılan fındık da yerini aldı" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Stantta Türk fındığı ile Türkiye'nin fındık sektörüne ilişkin tanıtıcı bilgilerin yanı sıra Türk fındık ihracatçılarının iletişim bilgilerinin de yer aldığı broşürler ve fındığın doğrudan çerez olarak tüketimini yaygınlaştırmak amacıyla 20 gramlık ambalajlarda kavrulmuş fındık dağıtıldı. Öte yandan ziyaretçilere fındık krokant ve fındıklı draje de ikram edilerek fındığın nihai ürünlerdeki kullanım alanlarına dikkat çekildi."

Fuarda, standı ziyaret eden firma temsilcilerine, ürün portföylerine göre kullanabilecekleri fındık formlarından numuneler verildiği bildirilen açıklamada, ikili görüşmeler yoluyla fındık talepleri ve iletişim bilgileri alınarak fındık hakkındaki çeşitli soruların yanıtlandığı belirtildi.