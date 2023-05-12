Türk firmalar Rusya'ya çıkarma yapmaya hazırlanıyor

Türk şirketler, 18-19 Mayıs tarihlerinde 6'ncı kez kapılarını açmaya hazırlanan Uluslararası Kazan Forumu ve Rusia Halal Expo Fuarı'na çıkarma yapacak.

Discover Events'ten yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz günlerde Polonya'da düzenlenen Helal EXPO Fuarı'nın ardından helal sektörünün oyuncuları şimdi de Rusya Kazan için gün sayıyor. 2021 ve 2022 yıllarında olduğu gibi bu yıl da Türkiye'deki ihracatçı firmalar, Uluslararası Kazan Forumu ve Rusia Halal Expo Fuarı'na Discover Events organizasyonunda katılacak.

Bu yıl Ticaret Bakanlığı'nın desteklerini alan fuara, gıda, kozmetik, ilaç, tekstil, gıda işleme makinaları sektörleri ile birlikte, hizmet sektörü içinde yer alan sağlık, lojistik, eğitim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren 15 Türk firma çıkarma yapacak. Türkiye Milli Katılımı çatısı altında katılım gösterecek olan Türk firmalar, yıllık 500 milyon dolarlık helal pazarının oluştuğu Rusya’da yeni pazar kapısı açarken dev pastadan da payını almayı hedefliyor.

Putin'in de katılması bekleniyor

Verilen bilgiye göre, geçen yıl 18 farklı ülkeden 150'den fazla firmanın katıldığı ve 10 binin üzerinde ziyaretçinin ağırlanacağı Uluslararası Kazan Forumu ve Rusia Halal Expo Fuarı’na bu yıl 60’dan fazla ülkenin üst düzey temsilci ve delegeleri katılıyor.

Geçmiş yıllarda Rusya Federasyonu'na bağlı Tataristan Cumhurbaşkanlığı bünyesinde düzenlenen etkinlik bu yıl Rusya himayesinde gerçekleşiyor. Türkiye'den birçok kamu kurum yetkilisi ve dernek başkanının yanı sıra etkinliğe bu yıl Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de katılması bekleniyor.

Fuarın yanı sıra uluslararası B2B programı ve helal ekosistemi ile ilgili konferansların da düzenleneceği etkinlikte yuvarlak masa toplantıları yapılacak. İki gün boyunca helal pazarının kalbi bu etkinlikte atarken, dünyanın gözü de Kazan Expo’da olacak.

Rusya Federasyonu, Tataristan Cumhuriyeti'nin başkenti Kazan Şehrinde gerçekleşecek "Kazan Forumu International Chefs Cup by World Halal Summit" organizasyonunda, Türk mutfağı ve kültürünün tanıtımı için Türkiye'nin 7 bölgesinden 16 milli aşçı da 15 Mayıs'ta yola çıkıyor. Dört gün sürecek etkinlikte Milli aşçılar Türk yemeklerini yapıp farklı ülkelerden gelecek misafirlere Türkiye'nin lezzetlerini ikram edecek.

"2034 yılına kadar Müslüman varlığının toplam Rusya nüfusunun yüzde 30’una ulaşacağı tahmin ediliyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Discover Events Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Ete, Rusya Federasyonu’nun 30 milyona yakın Müslüman nüfusa ev sahipliği yaptığını belirterek, Moskova Bölgesi ve St. Petersburg şehirlerinde en az 1 milyon Müslüman yaşadığını aktardı.

Tataristan, Başkurdistan, Çeçenistan, Dağıstan, İnguşetya, Kabardino-Balkarya, Karaçay-Çerkesya ve Kuzey Osetya-Alanya cumhuriyetlerinin, nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olması nedeniyle bu bölgenin helal pazar açısından çok büyük önem taşıdığını bildiren Ete, şunları kaydetti:

"Rusya Müftülüğü'nün açıklamasına göre 2034 yılına kadar Müslüman varlığının toplam Rusya nüfusunun yüzde 30’una ulaşacağı tahmin ediliyor. Mevcut göç potansiyeli ile birlikte Rusya'da yıllık 500 milyon dolarlık bir pazar bulunuyor. Bu dev pazar, özellikle Türk firmalar için çok güçlü bir potansiyel barındırıyor. Rusya Federasyonu bu pazarın ihtiyacını ağırlıklı olarak ithalat yoluyla karşılıyor. Dolayısıyla Türk firmalar için 500 milyon dolarlık bir pazar fırsatı sunuyor. Biz de Türk şirketlerimizin bu pastadan payı alması için Kazan Forumu ve Rusia Halal Expo fuarında Milli Katılım Fuarı’na milli katılım düzenliyoruz.

2022 yılında da bu fuara milli katılım organize ettik. Geçen yıl farklı sektörlerden 11 firmamız katılı. Geçen sene ülkenin politik durumu sebebi ile katılımcılarımız oldukça avantajlı görüşmeler gerçekleştirdi ve ticari iş birlikleri yaptı. Gıda sektöründe bir firmamız Tataristan'a depo yatırımı yaparak o bölgedeki dağıtım ayağını güçlendirdi. Bu yıl da 15 firma katılımı ile Türkiye alanında yer alacağız."

Ete, Rusya Federasyonu'nun etkinliği himayesi altına alması ve etkinlik kapsamının genişlemesinin Türk firmalar için çok daha fazla ticari görüşme fırsatı sunduğuna işaret ederek, Rusya pazarındaki ihtiyaçları, Türk ihracatçı firmaları ve yatırımcıları için fırsata dönüştürme hedefinde olduklarını bildirdi.

"Şanlı Türk bayrağını ve yeme içme kültürümüzü bu sefer de Rusya’da tanıtmayı hedefliyoruz"

Tüm Aşçılar ve Pastacılar Konfederasyonu (Taşpakon) Genel Başkanı Öner Çulfaz da şu değerlendirmelerde bulundu:

"Şanlı Türk bayrağını ve yeme içme kültürümüzü katıldığımız her platformda ve uluslararası etkinlikte olduğu gibi bu sefer de Rusya’da tanıtmayı hedefliyoruz. Etkinliğe katılacak misafirlere sunacağımız yemekler, özellikle yedi bölgeden gelen şeflerimizle yine ülkemizin yedi bölgesinin coğrafi işaretli ve hikayeleri çok eskiye dayanan yemekleri olacak. 16-17 mayısta yapılacak olan tadım günlerinin sonunda yıllardır ülkemizde yaptığımız Aşçılar Şampiyonası'nı 18-19 Mayıs’ta etkinliğe katılacak ülkelerle yapacağız. Kazan'da ilk kez gerçekleştireceğimiz bu etkinlik bizler için çok büyük bir gurur."