Türk gıda sektörü ABD pazarının kapısını araladı

Şekerli, kakaolu ve unlu mamuller başta olmak üzere katma değerli gıda ürünlerinin ABD pazarına açılmasında önemli bir platform olarak görülen Summer Fancy Food Show 2026'ya Türk firmaları damga vurdu.

Fuarda sergilenen ürünler büyük beğeni toplarken, Türk firmaları dünyanın dört bir yanından gelen profesyonel alıcılarla bir araya gelerek yeni ticaret bağlantıları kurma fırsatı yakaladı.

"ABD pazarı her yıl daha da büyüyor "

Fuarı değerlendiren İHBİR Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Taş, Summer Fancy Food Show'un Türk gıda sektörü açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. ABD'nin özellikle şekerli, kakaolu ve unlu mamuller açısından en önemli ihracat pazarlarından biri olduğuna dikkat çeken Taş, son yıllarda bu pazarda dikkat çekici bir büyüme ivmesi yakalandığını belirtti.

Taş, "Summer Fancy Food Show, özellikle şekerli, kakaolu ve unlu mamuller grubunun ABD pazarına giriş kapısı niteliğinde. Fuar, her geçen yıl daha da önem kazanıyor. Son 10 yıllık ortalamaya baktığımızda, bu ürün grubunda ABD pazarına ihracatımız yıllık yüzde 15 ila 20 arasında büyüyor. Bu performans da fuara olan ilgiyi her yıl artırıyor." dedi.

Türkiye’den 78 firma fuarda yer aldı

Bu yıl fuarda Türkiye’den toplam 78 firma yer aldı. Birliğimiz tarafından yürütülen “İHBİR Şekerli Mamuller ve Pastacılık Sektörleri İhracat Atılımı UR-GE Projesi” kapsamında 13 üye firma ile stantlı fuar katılımı gerçekleştirildi. Birliğimiz Yönetim Kurulu Üyeleri Mehmet Taş ve Murat Reka, fuar boyunca firmalarımızla gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde pazar değerlendirmelerinde bulundu. Ayrıca, Türk firmalarını fuarda güçlü bir şekilde temsil ettikleri için katılımcılara teşekkür etti.

Taş, “Birliğimiz olarak üyelerimizin uluslararası fuarlarda yer almasını ve yeni pazarlara açılmasını desteklemeye devam ediyoruz. Bizim için önemli olan, Türk ürünlerinin bu platformlarda mümkün olan en güçlü şekilde temsil edilmesidir.” ifadelerini kullandı.

Türk ürünlerine yoğun ilgi

Fuarda Türk firmalarının gerçekleştirdiği görüşmelerin son derece verimli geçtiğini belirten Taş, katılımcı firmalardan aldıkları geri bildirimlerin oldukça olumlu olduğunu söyledi.

Taş, "Katılımcı firmalarımızın tamamına yakınıyla görüştük. Hepsi, çok önemli alıcılarla bir araya geldiklerini ve verimli ticari görüşmeler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Bu tablo, Türk ürünlerine yönelik ilginin her geçen yıl daha da arttığını gösteriyor." dedi.

Hedef 1 milyar dolarlık ihracat

ABD'nin Türk gıda sektörü açısından yalnızca büyük bir pazar değil, aynı zamanda istikrarlı bir ticaret ortağı olduğunu vurgulayan Taş, bu pazardaki büyümenin sektör ihracatına önemli katkı sağlayacağını ifade etti.

İHBİR'in ABD'ye gerçekleştirdiği ihracatın yaklaşık 380 milyon dolar, Türkiye'nin ABD'ye toplam gıda ihracatının ise 1,44 milyar dolar seviyesinde bulunduğunu hatırlatan Taş, şöyle konuştu:

"ABD'ye ihracatımızın artması, sektörümüzün genel ihracatına da doğrudan katkı sağlayacaktır. Aynı zamanda daha istikrarlı ve öngörülebilir pazarlarda büyümek, ihracatçılarımız açısından önemli bir avantaj oluşturuyor. Önümüzdeki 3-4 yıllık süreçte şekerli, kakaolu ve unlu mamuller grubunda ABD'ye 1 milyar dolarlık ihracat hacmine ulaşmayı hedefliyoruz."

Turquality ile Türk ürünlerinin tanıtımı güçleniyor

Amerikalı tüketicilerin Türk ürünlerini tanıdığını ancak bu bilinirliğin daha da artırılması gerektiğini belirten Taş, Turquality programı kapsamında yürütülen tanıtım çalışmalarının bu hedefe önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Miami'de başlayan tanıtım kampanyası kapsamında Türk mutfağının simge ürünlerinin öne çıkarıldığını ifade eden Taş, "Lokum, baklava, helva ve Türk kahvesi gibi kültürümüzle özdeşleşen ürünlerimiz için kapsamlı bir tanıtım kampanyası yürütülüyor.

Billboardlardan toplu taşıma araçlarına kadar farklı mecralarda gerçekleştirilen bu çalışmalar sayesinde Türk gıda ürünlerinin ABD pazarındaki bilinirliğini daha da artırmayı hedefliyoruz" dedi.