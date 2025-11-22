Türk kozmetik sektörü sesini dünyaya duyurmaya hazırlanıyor

ANKARA(EKONOMİ)

Kozmetik Üreticileri ve Araştırmacıları Derneği (KÜAD) tarafından bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan Uluslararası Kozmetik Kongresi kapsamında Türk kozmetik sektörü, uluslararası arenada sesini güçlendirmeyi amaçlıyor.

15-17 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek kongreye ilişkin açıklama yapan KÜAD Kongre Başkanı Fuat Arslan, “Kongrede kozmetik bilimi, formülasyon teknolojileri, inovasyon stratejileri ve pazar trendlerine ilişkin en güncel veriler ve yeni nesil uygulamalar masaya yatırılacak” dedi.

Arslan, KÜAD Başkanı Levent Kahrıman’ın açılış konuşmasını yapacağı etkinlikte, kozmetik sektöründe üretimden tüketime kadar uzanan sürecin bütüncül bir yaklaşımla ele alınacağının altını çizdi.

Kongrenin Türkiye’nin yalnızca üretimde değil, bilimsel bilgi ve inovasyon alanlarında da bölgesel bir merkez olma hedefini güçlendirdiğini ifade eden Arslan, global ortaklıkların geliştirilmesinin de ön planda yer alacağını aktardı.

Kozmetik sektörünün sadece güzellik değil; doğaya, bilime, duyulara ve sürdürülebilirliğe dokunan bir yaşam biçimi olduğunu dile getiren Fuat Arslan, “Bizim hedefimiz sadece ürün üretmek değil, bunun yanında Türk kültürünü de dünyaya kozmetikle birlikte anlatmak ve Türkiye kozmetiğini dünyada bir kültüre dönüştürmek. Türkiye’nin kozmetik sektöründeki uluslararası sesini daha da güçlendirmeyi hedefliyoruz” dedi.

Arslan, “Kongre boyunca paralel salonlarda gerçekleştirilecek workshop programı, katılımcılara sektörel bilgi birikimini artıracak uygulamalı deneyimler sunacak. ‘Kokunu Keşfet’, ‘Kimliğin Notaları: İmza Parfüm Atölyesi’ ve ‘Holistik Parfüm Workshop’ gibi koku, duyusal algı ve tasarım odağındaki etkinlikler; ziyaretçilere kapsamlı bir deneyim sunuyor” diye konuştu.