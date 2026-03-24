Türk Loydu küresel klas liginde: 21 devletten yetki, yüzde 200 büyüme

Hüseyin GÖKÇE

ANKARA

Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği’ne (IACS) tam üyelik hakkı kazanmasının ardından klasladığı gemi sayısını 583e çıkaran Türk Loydu, yetkili olduğu bayrak sayısını da 21’e yükseltti. Dolar bazında son üç yılda yüzde 200 büyüme performansı gösteren Kurum, Nisan’da önemli bir uluslararası toplantıya ev sahipliği yapacak. Türk Loydu’nun uluslararası görünürlüğünü artıracak önemli gelişmelerden biri olarak değerlendirilen, IACS Genel Politika Grubu’nun 100. Toplantısı 21-23 Nisan tarihleri arasında İstanbul’da yapılacak.

Son dönemde ABD ve İsrail’in İran’a yönelik başlattığı askeri operasyonlar ve Hürmüz Boğazı çevresinde oluşan güvenlik risklerinin, küresel ticarette deniz yollarının taşıdığı stratejik önemi bir kez daha gündeme getirdiğini belirten Türk Loydu Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oral Erdoğan bu gelişmelerin deniz güvenliği standartlarının küresel ekonomi açısından ne kadar kritik olduğunu ortaya koyduğunu söyledi.

Bu tablonun içinde gemi güvenliği, klaslama ve teknik denetim faaliyetleri yürüten kuruluşların önemini de ortaya koyduğunu ifade eden Erdoğan, “Dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ının denizler üzerinden gerçekleştiği bir dönemde, gemi güvenliği ve teknik standartlarını belirleyen kuruluşlar küresel denizcilik sisteminin merkezinde yer alıyor. Türkiye’nin klas kuruluşu Türk Loydu, Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği’ne (IACS) tam üye olarak bu küresel teknik masada yerini aldı” dedi.

Erdoğan, dünya denizciliğinde teknik standartların belirlenmesinde söz sahibi olan Uluslararası Klaslama Kuruluşları Birliği (IACS) bünyesinde yalnızca 12 klas kuruluşu bulunuyor. Türk Loydu’nun bu yapıya tam üye olarak katılması, kurumun uluslararası teknik sistem içinde daha etkin bir rol üstlenmesini sağladığını aktardı.

MİLGEM’den Akkuyu’ya geniş bir yelpaze

Türk Loydu’nun faaliyet alanı yalnızca ticari filolarla sınırlı olmadığına dikkat çeken Oral Erdoğan, “Kurum bugün 60 ticari ve 45 askeri gemi inşa projesinde teknik görev üstleniyor. Milli uçak gemisi projesi başta olmak üzere savunma sanayiinde yürütülen TCG ANADOLU, MİLGEM gibi birçok stratejik projede Türk Loydu’nun teknik rol üstlenmesi, kurumun mühendislik kapasitesine duyulan güveni ortaya koyuyor. Türk Loydu ayrıca Akkuyu Nükleer Güç Santrali ve Sakarya Gaz Sahası gibi Türkiye’nin stratejik enerji projelerinde de teknik denetim görevleri yürütüyor” değerlendirmesinde bulundu.

Türk Loydu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Kadir Sarıöz de 2030 vizyonu doğrultusunda Türk Loydu yapısını daha da güçlendirmeyi hedeflediklerini anlattı.

Küresel ağ genişliyor

Öte yandan Türk Loydu Singapur’da yeni bir ofis açarken Azerbaycan ve Çin ile teknik iş birliklerini güçlendirdi. Önümüzdeki dönemde farklı ülkelerde yeni temsilciliklerin açılması planlanıyor.

Rakamlar büyümeyi gösteriyor

Türk Loydu Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Alnıaçık, armatörlerin klas kuruluşu tercihinde uluslararası standartlara uyum ve güvenilirliğin belirleyici olduğunu belirterek, “Nitelikli teknik ekibimiz ve güçlü denetim altyapımız hem yeni inşa gemilerinde hem de mevcut filolarda Türk Loydu’nun tercih edilmesini artırıyor.” Dedi.

IACS Konsey Üyesi Lütfü Savaşkan Türk Loydu’nun uluslararası klas sistemi içerisindeki görünürlüğü giderek arttığını bildirdi.