Türk müteahhitler 3 kıtada yaptıkları havalimanlarıyla sektöre damgalarını vurdu

Türk müteahhitler, yurt dışında üstlendikleri birçok projedeki başarılarıyla övgü alırken, 3 kıtada inşa ettikleri havalimanlarıyla da vitrine çıktılar.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik sektörü 1972'den bu yılın mayıs sonuna kadar 136 ülkede, 509,1 milyar dolarlık 12 bin 197 proje üstlendi.

Türkiye Müteahhitler Birliğine (TMB) üye müteahhitlerin yürüttüğü projeler arasında konut, kara yolu, tünel, köprü, enerji santrali, ticaret merkezi ve havalimanı inşaatları öne çıktı.

Yurt dışında ülkelerin ulaşımına katkı sağlayan müteahhitler, söz konusu sürede 33,5 milyar dolarlık havalimanı inşaatı projesi üstlendi.

Asya, Avrupa ve Afrika'daki birçok ülkede stratejik projelerin birer birer hizmete açılmasında başrolü oynayan Türk müteahhitler, adeta ülkelerin uçmasını sağladı.

Avrupa ve Rusya'daki projelerle gövde gösterisi

Türk müteahhitlerinin en çok havalimanı projesi üstlendiği ülkeler arasında Rusya liste başında yer aldı. Sheremetyevo Uluslararası Havalimanı'nın 3 terminal binasını yapan Türk müteahhitler, Habarovsk Havaalanı Yeni Yolcu Terminali ile Rostov Havalimanı'nın inşaatı projelerini yürüttü. Rusya'da havalimanı projelerine çeşitli yapım işleriyle de destek sağlayan müteahhitler, Pulkova Uluslararası Havalimanı'nın 1. Faz Epc Yapım İşi Projesi'ni, Domodedovo Havalimanı'nın ikinci terminal binasını, Çelyabinsk Havalimanı'nın yeni yolcu terminali binasını kullanıma sunarak adlarından söz ettirdi.

Türk müteahhitlerinin bu alandaki başarısı, Avrupa'daki projelerle de taçlandı. Hollanda'da "Schıphol Havalimanı Ek Terminal Binası", Makedonya'da "Üsküp ve Ohri Havalimanı Yapımı ve İşletmesi", Hırvatistan'da "Zagreb Havalimanı Yeni Yolcu Terminali" vitrine çıkan projeler arasında yer aldı.

Sektör temsiclileri, Kosova, Makedonya ve Ukrayna'da da farklı havalimanlarının inşaat projelerinde görev aldı.

Asya ve Afrika'da örnek projeler

Türk müteahhitler, komşu ve yakın coğrafyadaki birçok ülkenin de "uçmasına" vesile oldu. Gürcistan'da Batum Uluslararası Havalimanı'nın yapım ve geliştirme işleri ile Tiflis Uluslararası Havalimanı'nın yeni iç ve dış hatlar terminali inşaatını yapan Türk firmaları, buradaki otopark ve havalimanı tesislerinin inşaatı ve işletilmesinin de aralarında olduğu projeleri yürüttü.

Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Irak, İran, Kuveyt, Libya, Mısır, Tunus, Türkmenistan, Senegal, Kazakistan, Sudan ve Suudi Arabistan'da havalimanı ya da bina yapımı inşaatları da vitrine çıkan projeler arasında yer aldı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nde Abu Dabi Havalimanı'nın yapımını üstlenen sektör temsilcileri, Irak'ta Musul Havalimanı, Katar'da Katar Uluslararası Havalimanı, Libya'da Sebha ve Trablus havalimanları, Tunus'ta Enfidha Havaalanı, Türkmenistan'da Türkmenbaşı ve Aşkabat havalimanları ile Senegal'de Blaise Diagne Havalimanı inşaatı projelerini de başarıyla gerçekleştirdi.

Türk müteahhitler, söz konusu ülkelerde havalimanlarının terminal binaları, buraların genişletilmesi, rehabilitasyonu ve işletilmesi gibi işleri de sürdürüyor.