Türk tekstil sektörü yılın ilk yarısında 4,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi

Türk tekstil sektörü yılın ilk yarısında 4 milyar 736 milyon 855 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi.

AA muhabirinin Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, tekstil üreticileri sektörü 2025'in ilk 6 aylık döneminde 195 ülke ve serbest bölgeye 1 milyon 273 bin 130 ton ürün gönderdi.

Bu ihracat karşılığında 4 milyar 736 milyon 855 bin dolarlık gelir elde eden sektör, en fazla ihracatı 1 milyar 809 milyon 660 bin dolarla Avrupa Birliği ülkelerine yaptı.

Afrika ülkelerine yapılan ihracat ise geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık 150 milyon dolarlık artışla 729 milyon 243 bin dolara ulaştı ve 6 aylık dönemde ihracatın en çok artırıldığı ülke grubu oldu.

En fazla ihracat İtalya'ya yapıldı

Sektör, ülke bazında en yüksek ihracatı 383 milyon 432 bin dolarla İtalya'ya yaptı. Bu ülkeyi 277 milyon 598 bin dolarla Mısır, 261 milyon 304 bin dolarla İspanya takip etti.

Alt mal gruplarına göre en fazla dış satım 2 milyar 900 milyon 374 bin dolarla kumaş grubunda oldu. Bu grubu sırasıyla 1 milyar 210 milyon 136 bin dolarla iplik ve 626 milyon 347 bin dolar elyaf izledi.

En fazla tekstil ihracatının gerçekleştirildiği kent 1 milyar 849 milyon 389 bin dolarla İstanbul oldu. Gaziantep'ten 763 milyon 280 bin dolarlık, Bursa'dan 619 milyon 994 bin dolarlık ihracat yapıldı.

"2025 yılı hedefimiz yaklaşık 12 milyar dolar ihracatla yılı kapatmak"

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Öksüz, AA muhabirine, sektörün zorlu koşullar altında dirençli yapısını ve kapasitesini ortaya koyduğunu ifade etti.

Belli zorluklara rağmen üretimi sürdürmeyi başardıklarını belirten Öksüz, "Beklentimiz, iç talebin zayıf kaldığı bir ortamda dış pazarlardaki etkinliğimizi koruyarak yılı pozitif kapatmaktır. Bu açıdan yılın ilk yarısı hedefleri karşılamasa da sektörün mücadele gücünü ve ihracat odaklı büyüme isteğini ortaya koydu." dedi.

Tekstil sektörünün 2024 yılında 11,5 milyar dolar değerinde ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Öksüz, şöyle devam etti:

"2025 yılı hedefimiz yaklaşık 12 milyar dolar ihracatla yılı kapatmak. Tekstil sektörümüzün öncelikli hedefi, mevcut pazar payını koruyarak katma değerli ve markalı ihracatı artırmaktır. Özellikle ABD ve AB gibi ana pazarlarda konumumuzu güçlendirmeye odaklandık. 2024'te ABD'ye yapılan tekstil ihracatı 780 milyon doları geçti, bu yıl sonunda bu rakamı yukarı çekmek temel amaçlarımızdan biri. Firmalarımız şu anda büyük bir fedakarlıkla üretimi sürdürüyor. Bu süreci sadece dayanıklılıkla değil, akılcı stratejilerle yönetmek zorundayız. Markalaşmaya, tasarıma, yeşil dönüşüme ve dijitalleşmeye yatırım yapmak artık bir tercih değil, zorunluluk. Birlik olarak bu dönüşümü destekleyen projeler geliştiriyor, fuarlar, eğitim programları ve alım heyetleriyle üyelerimize yeni fırsatlar sunuyoruz."