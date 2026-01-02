Türk tekstilinde stratejik vizyon: Üretim Anadolu’da, tasarım İstanbul’da

Türkiye Tekstil Terbiye Sanayicileri Derneği (TTTSD) Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Canpolat, tekstil sektörünün içinden geçtiği kritik dönüşüm sürecine dair kapsamlı bir gelecek projeksiyonu paylaştı.

Sektörün sadece bir üretim merkezi değil, aynı zamanda bir teknoloji ve tasarım üssü olması gerektiğini savunan Canpolat; Yeşil Mutabakat, dijitalleşme ve lojistik avantajları kapsayan yeni "akıllı lokasyon" stratejisinin detaylarını aktardı.

Coğrafyanın en büyük kapasitesi ve entegre altyapı gücü

Türkiye'nin tekstil alanında sahip olduğu tarihsel birikim ve teknik kapasitenin rakipsiz olduğunu ifade eden Vehbi Canpolat, Türkiye'nin bugün bulunduğu coğrafyada en büyük ve en modern üretim kapasitesine sahip ülke konumunda olduğunun altını çizdi. Sektörün elyaf hazırlamadan boyama ve bitim işlemlerine kadar uzanan entegre altyapısı sayesinde, dünya standartlarında ürün çıkarma kabiliyetinin en üst seviyede olduğunu belirten Canpolat, bu gücün küresel pazardaki en büyük kozları olduğunu kaydetti.

"En ucuz değil, en değerli segment"

Pazar konumlandırması konusunda radikal bir değişim sinyali veren Canpolat, Türk tekstilinin artık düşük maliyetli ve ucuz iş gücüne dayalı segmentte rekabet etmeyeceğini açıkladı. Gelen bir soru üzerine yeni iş modelini detaylandıran Başkan Canpolat, şu stratejik planı paylaştı:

"Orta ve üstü segmentte ürünü; pazarlama ve koleksiyon hazırlığını İstanbul’da, üretimi ise Anadolu’da yaparak yeni bir yol bulacağız. Belki adet bazında daha az üretim yapacağız ancak aynı ihracat rakamlarını, katma değeri yüksek ürünlerle yakalayarak yolumuza devam edeceğiz. Bizim için başarı, çok üretmek değil, üretilen her birimin daha fazla döviz girdisi sağlamasıdır."

Dijitalleşme ve Endüstri 5.0 ile operasyonel mükemmellik

Geleneksel üretim metotlarının yerini teknoloji odaklı modellere bırakması gerektiğini savunan Canpolat, dijital dönüşümün tekstil terbiye sektöründeki verimliliği artıracak anahtar olduğunu belirtti. Türkiye'nin Endüstri 4.0 ve 5.0 uygulamalarına hızla adapte olması gerektiğini söyleyen Canpolat, yapay zeka destekli üretim ve akıllı otomasyon sistemlerinin iş gücü verimliliğini optimize edeceğini, böylece kaynak yönetiminde minimum fire ve maksimum kalite hedefine ulaşılacağını vurguladı.

Yeşil dönüşüm: Bir tercih değil, varoluş mücadelesi

Avrupa Yeşil Mutabakatı’na uyum sürecinin sektör için hayati bir önem taşıdığını hatırlatan Canpolat, sürdürülebilirliğin mali bir yük olarak görülmemesi gerektiğini savundu. Yeşil dönüşümü gerçekleştiremeyen işletmelerin orta vadede küresel tedarik zincirinden dışlanacağı uyarısında bulunan Başkan, "Dünya pazarında oyunun kuralları yeniden yazılıyor. Sürdürülebilir sanayi politikaları ve bu dönüşümü destekleyecek uygun maliyetli finansman modelleri, Türk tekstilinin yeni dönemdeki lokomotifi olacaktır" dedi.

"Değişim zor ama şart"

Sektördeki işletme yapılarının ve üretim modellerinin güncellenmesinin sancılı olabileceğini ancak başka bir yolun kalmadığını dile getiren TTTSD Başkanı, sektör temsilcilerine cesur olmaları çağrısında bulundu. Canpolat, açıklamasını şu sözlerle noktaladı:

"Bazen değişim zor ve uğraştırıcıdır ama değişimin şart olduğunu hepimiz biliyoruz. Değişip gelişerek yolumuza devam edeceğiz. Belki oyuncu sayımız bir miktar azalacak ancak Türkiye, güçlü bir tekstil ülkesi olmaya kararlılıkla devam edecek. Bu topraklar bizim; her bir yatırımımızı, her bir emeğimizi gene ülkemizde bırakmaya devam edeceğiz. Durmadan yola devam diyoruz" dedi.