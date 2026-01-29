Turkchem Eurasia 2026, devlet destekli güçlenen yapısıyla dikkat çekiyor

5973 Sayılı İhracat Destekleri Hakkında Karar’da yapılan yeni düzenleme ile birlikte, 2026 yılından itibaren yurt içi fuar destekleri her bir prestijli fuar için ayrı ayrı belirlenen “desteğe esas tutar” üzerinden değerlendiriliyor ve katılımcı firmalar açısından daha ölçülebilir bir çerçeve sunuyor.

2026 yılı itibarıyla prestijli yurt içi fuarlara yönelik olarak uygulanan bu düzenleme kapsamında, Turkchem Eurasia 2026 için geçerli m² bazlı destek tutarı 5.307 TL olarak belirlenmiş durumda. Aynı düzenleme çerçevesinde, 2026 Prestijli Yurt İçi Fuar Katılımcı Desteği için firma başına uygulanabilecek üst limit ise 1.292.800 TL olarak açıklandı. Bu uygulama, firmaların fuar alanı planlamasını ve katılım bütçelerini net kriterler üzerinden şekillendirmelerine imkân tanıyor.

Turkchem Eurasia 2026, 11. kez sektörü bir araya getirmeye hazırlanıyor

İlk kez 2006 yılında düzenlenen Turkchem Eurasia, kimya sanayisinin Avrasya bölgesindeki en köklü ve kapsamlı uluslararası organizasyonlarından biri olarak 2026 yılında 11. kez gerçekleştirilecek. İstikrarlı biçimde büyüyen yapısı ve genişleyen uluslararası katılım profiliyle fuar, yıllar içinde sektör için güçlü bir referans noktası haline geldi.

Önceki edisyonlarında, kimya sanayisinin farklı alt segmentlerinden yerli ve yabancı yüzlerce firmayı ve binlerce profesyonel ziyaretçiyi bir araya getiren Turkchem Eurasia; özel ve spesifik kimyasallar, genel kimyasallar, petrokimya, hammadde ve yardımcı maddeler başta olmak üzere sektörün tüm alt bileşenlerini aynı çatı altında buluşturuyor. Bu kapsamlı yapı, katılımcılara yalnızca ürün ve çözümlerini sergileme imkânı sunmakla kalmıyor; aynı zamanda bilgi paylaşımını, yeni iş birliklerini ve sürdürülebilir ticaret ilişkilerini destekleyen güçlü bir etkileşim alanı oluşturuyor.

Turkchem Eurasia 2026’nın da önceki organizasyonlardan edinilen deneyim doğrultusunda; nitelikli katılımcı ve ziyaretçi profiliyle, kimya sanayisinin bölgesel ve küresel ölçekteki etkileşimini artıran, iş geliştirme odaklı bir organizasyon olarak 25–27 Kasım 2026 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.