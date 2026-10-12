"Turkish Aluminium” Düsseldorf’a damga vurdu: Sektör temsilcileri stratejik önceliklere dikkat çekti

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Alüminyum sektörünün önde gelen uluslararası fuarlarından Aluminium Düsseldorf 2026, 6-8 Ekim tarihlerinde Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlendi.

İki yılda bir gerçekleştirilen fuar, 50 ülkeden 800’ün üzerinde katılımcıyı ve 20 binden fazla ziyaretçiyi bir araya getirdi.

Fuarda 86 Türk firması da yer alarak Türkiye’nin alüminyum sektöründeki üretim ve ihracat kapasitesini uluslararası pazarlara taşıdı.

İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, sektörün ihracatında Avrupa Birliği’nin önemine dikkat çekerek SKDM sürecine hazırlık, ham madde tedarikinin güvence altına alınması ve hurdanın korunmasının stratejik öncelikler arasında bulunduğunu vurguladı.

İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB), global çapta alüminyum sektörünü buluşturan Aluminium Düsseldorf 2026'ya 30 metrekarelik info standıyla katılım sağladı.

Birlik, uluslararası fuarlar, ticaret heyetleri, kümelenme ve Ar-Ge projeleri ile tasarım ve ihracat odaklı çalışmaları aracılığıyla Türk alüminyum sektörünün küresel pazarlardaki görünürlüğünü ve rekabet gücünü artırmayı hedefliyor.

Türk alüminyumu 203 ülkeye ihracat yapıyor

Türkiye demir ve demir dışı metaller ihracatında yüzde 38 paya sahip olan alüminyum sektörü, toplam 203 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor.

Uluslararası standartlara uygun ürün kalitesi, rekabetçi fiyatları ve zamanında teslimat kabiliyetiyle öne çıkan sektör, yapıdan otomotive, savunma sanayiinden günlük tüketim ürünlerine kadar genişleyen kullanım alanlarıyla küresel pazarlardaki konumunu güçlendiriyor.

Türk firmaları 30 yılı aşkın süredir Avrupa, Asya ve ABD başta olmak üzere dünyanın önde gelen fuarlarında yer alarak “Turkish Aluminium” markasının bilinirliğini artırıyor.

Sektör firmalarının ve ürünlerinin yıl boyunca tanıtılmasına olanak sağlayan Turkishaluminium365 dijital platformu da uluslararası alıcılarla doğrudan iletişim kurulmasını ve iş görüşmelerinin organize edilmesini destekliyor.

"SKDM ile ihracatta yeni bir döneme giriliyor"

Aluminium Düsseldorf’un sektör açısından önemine dikkat çeken İDDMİB Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu, alüminyumun sanayinin birçok alanına girdi sağlayan stratejik bir malzeme olduğunu belirtti.

Yapı, otomotiv ve savunma sanayii başta olmak üzere yeni teknolojilerle birlikte alüminyumun kullanım alanlarının genişlediğini ifade eden Tecdelioğlu, sektörün ihracat performansının yanı sıra sürdürülebilir üretim ve tedarik güvenliği konularına da odaklanması gerektiğini söyledi.

Tecdelioğlu, sektör ihracatının yüzde 56’sının Avrupa Birliği ülkelerine yapıldığını hatırlatarak, “Avrupa Birliği, Türk alüminyum sektörü için en önemli pazarlardan biri. 2026 itibarıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması’nın kalıcı döneminin başlamasıyla ihracatçılarımız açısından emisyon doğrulama süreçleri daha da önem kazanıyor. Firmalarımızın bu süreçlerle ilgili hızlı, şeffaf ve doğru bilgiye erişmesi gerekiyor. Karbon düzenlemelerine uyum, Avrupa pazarındaki rekabet gücümüzü korumak açısından belirleyici olacak” dedi.

Ham madde tedariki ve hurda stratejik öncelik

Sektörün rekabet gücünün korunması için ham madde tedarikinin güvence altına alınması gerektiğini vurgulayan Tecdelioğlu, Türkiye’nin alüminyum ham maddesinde dışa bağımlı olduğuna dikkat çekti.

Siyasi ve coğrafi gelişmelerin tedarik süreçlerini etkileyebildiğini belirten Tecdelioğlu, ikincil üretimde kullanılan hurdanın da stratejik önem taşıdığını ifade etti.

Tecdelioğlu, “Ham madde tedarikinin güvence altına alınması sektörümüzün öncelikli ihtiyaçlarından biri. Özellikle ikincil üretimde kullanılan ve SKDM kapsamında kritik öneme sahip olan hurdanın yurt içinde korunması stratejik bir konu olarak ele alınmalı. Hem sürdürülebilir üretim kapasitemizi geliştirmek hem de ihracatçılarımızın rekabet gücünü korumak için ham maddeye erişim ve geri dönüşüm ekosistemini birlikte değerlendirmeliyiz” diye konuştu.