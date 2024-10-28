Türkiye dental pazarında payını büyütüyor: 2023'de 350 milyon dolarlık ihracat gerçekleşti

Geçen yıl 10 milyar dolara ulaşan dünya dental pazarı her yıl ortalama yüzde 9 büyürken, Türk şirketlerinin bu pazardan aldığı pay da artıyor. 2023 yılında 350 milyon dolarlık dental ihracatın yapıldığı Türkiye'de 34 yerli şirket de implant üretiyor. Türkiye implant pazarında geçen yıl 20 milyon dolarlık yurtdışı satışı gerçekleşti.

Türkiye’nin kaliteli dental implant ürünleriyle yerli yabancı tüketicilerin tercihi haline geldiğini belirten Mode Implant & Mode Medikal CEO’su Oğuz Akyüz, “Pandemide implant ihracatında dünyada 35. sırada olan Türkiye, 5 yılda yüzde 300 büyüyerek 2023'te 17’inci sıraya yerleşti. Yılda 4 milyon kişinin implant tedavisi gördüğü Türkiye’de bu kişilerin yüzde 60’ı yerli implantı tercih etti. Bizim de en büyük hedefimiz implant ihracatında dünyada ilk 3’e girmek” dedi.

Sağlık turisti sayısı artıyor

Türkiye ve dünyadan bin diş hekiminin katılımıyla Antalya’da düzenlenen MIA Dünya Sempozyumu’nda basınla bir araya gelen Oğuz Akyüz, Türkiye’nin hem dental ürünleriyle hem de başarılı hekim kadrosuyla dünya sağlık turizminden aldığı payı da her geçen yıl artırdığını söyledi. Geçen yıl sağlık turizmi için Türkiye’yi 1.4 milyon kişinin ziyaret ettiğine dikkat çeken Akyüz şunları kaydetti: “Bunun yüzde 25’i dental tedavi için ülkeye gelenlerden oluşuyor. Diş tedavisi için gelenlerin büyük çoğunluğu da implant yaptırıyor. Türkiye’de diş kliniklerinin kullandığı teknoloji, dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Türk halkı eskiden yabancı implantlara daha çok güveniyordu. Ancak yerli implantların kalitesini görünce bu algı büyük ölçüde kırıldı.”

Türk hekimleri dünyada örnek alınıyor

Amerika’daki Ohio State Üniversitesi akademisyenlerinden Prof. Dr. Yurdanur Uçar, MIA Academy Başkanı Prof. Dr. Hasan Meriç, Redon Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Atakan Akçay, Türk Diş Hekimleri Birliği Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Selhan Kaya’nın da katılım sağladığı toplantıda, Türk sağlık sektöründe yaşanan sorunlar da konuşuldu. İstanbul’daki hastanelerde yaşanan bebek ölümleriyle ilgili değerlendirmelerde bulunan Akyüz, “Üç kırık kapı kolu yüzünden evi yakmak doğru değil. Türk hekimleri dünyanın her yerinde çok başarılı. Ancak bu tip kötü örnekler nedeniyle iyi doktorlarımız imaj kaybediyor. Türkiye sağlık ve medikal turizminde çok önde. Türk diş hekimleri de ayrıca bu alanda dünyaya öncülük ediyor. Bardağın dolu tarafına bakmamız lazım” dedi.

1000 diş hekimi Antalya'da buluştu

Türkiye’den ve dünyadan bin diş hekimi, 24-27 Ekim tarihleri arasında Antalya’daki Pine Beach Otel’de düzenlenen MIA Dünya Sempozyumu’nda bir araya geldi. Türkiye, ABD, Almanya, Makedonya, Portekiz ve Yunanistan’dan 41 kişilik akademisyenin üye olduğu MIA Academy tarafından Mode Implant, Redon Teknoloji ve Armada Dental sponsorluğunda bu yıl ikincisi düzenlenen etkinlikte; dijital diş hekimliği, yeni nesil tedavi yöntemleri ve diş implantları alanındaki son gelişmeler ele alındı. Türkiye’nin yetiştirdiği ve uluslararası platformda aranan profesörlerin yeni trend tedavi uygulamalarını katılımcılarla paylaştığı sempozyumda ABD, Almanya ve Portekiz'den gelen dünya çapında tanınmış konuşmacılarla diş hekimleri ağ kurma fırsatı elde etti. Sempozyumla eş zamanlı olarak düzenlenen fuarda ise Türk diş malzemesi üreticilerinin son teknoloji ürünleri katılımcılarla buluştu.