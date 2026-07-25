Türkiye dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi oldu

Visual Capitalist'in, Dünya Çelik Birliği (World Steel Association) verilerine dayandırdığı "Dünyanın En Büyük Çelik Üreticileri" araştırması, küresel sanayi üretiminin en stratejik alanlarından biri olan çelik sektöründeki son tabloyu ortaya koydu.

2025 yılı verilerine göre dünya ham çelik üretiminde Çin açık ara liderliğini korurken, Hindistan ikinci sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Türkiye ise 36,9 milyon tonluk üretimiyle dünyanın en büyük 7. çelik üreticisi olarak küresel sıralamadaki güçlü konumunu sürdürdü.

Çelik üretimi; otomotiv, inşaat, makine, savunma sanayii, enerji ve altyapı yatırımlarının en önemli göstergeleri arasında yer alırken, üretim kapasitesi ülkelerin sanayi gücünün de temel göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çin tek başına üretimin yarısından fazlasını gerçekleştirdi

Araştırmaya göre Çin, 1 milyar tonu aşan ham çelik üretimiyle küresel üretimin yarısından fazlasını tek başına gerçekleştirdi.

Hindistan üretimini artırmayı sürdürürken, Japonya ve ABD dünyanın en büyük üreticileri arasında yer aldı. Türkiye ise Avrupa'nın en büyük üreticileri arasında bulunmaya devam ederek küresel sıralamada ilk 10 içerisindeki yerini korudu.

Dünyanın en büyük çelik üreticileri (2024)

Sıra Ülke Üretim (Milyon Ton) 1 Çin 1.005,1 2 Hindistan 149,6 3 Japonya 84,0 4 ABD 79,5 5 Rusya 70,7 6 Güney Kore 63,5 7 Türkiye 36,9 8 Almanya 37,2 9 Brezilya 33,7 10 İran 31,0 11 İtalya 20,0 12 Vietnam 22,1 13 Tayvan 21,8 14 Endonezya 17,0 15 Meksika 14,0





Türkiye Avrupa'nın üretim üssü olmayı sürdürüyor

Türkiye, son yıllarda yaptığı kapasite artırımı yatırımları ve güçlü ihracat performansıyla dünyanın en büyük çelik üreticileri arasındaki yerini koruyor. Özellikle otomotiv, beyaz eşya, makine, savunma sanayii ve inşaat sektörlerinden gelen talep, üretim hacmini destekleyen başlıca unsurlar arasında gösteriliyor.

Rapor, küresel çelik sektöründe Çin'in belirleyici konumunu sürdürdüğünü ortaya koyarken, Hindistan'ın hızlı yükselişi ve Türkiye'nin ilk 10 içerisindeki güçlü konumunu korumasının önümüzdeki dönemde küresel üretim dengeleri açısından dikkatle izleneceğine işaret ediyor.