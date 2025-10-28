Türkiye güzellik pazarı 200 milyar TL’yi aştı

YENER KARADENİZ / İSTANBUL



Almanya’da 1972 yılında kurulan ve bugün dünyada 10 ülkede 65 bin çalışan ve 5 binin üzerinde mağaza ile sağlık ve güzellik perakende markası Rossman, Türkiye’de büyüme hızını artırdı.

2 yıldır Rossman Türkiye Genel Müdürlüğü görevini yürüten Hakan Ejder, 2010 yılında girdikleri Türkiye pazarında 2018’de 100, bugün ise 208 mağazaya ulaştıklarını belirterek, “Geçen yıl yaptığımız 17 bin metrekarelik yeni depo alanı ile yıllık 25 mağaza açacak kapasiteye ulaştık. Bu projeksiyona göre ilerleyeceğiz” dedi.

Rossmann markasinin Turkiye'deki 15 yillik yolculugunun ve gelecek dönem hedeflerinin paylaşıldığı toplantıda konuşan Rossmann Genel Muduru Hakan Ejder, Türkiye’nin Rossman’ın Almanya dışında girdiği 5. Ülke olduğunu belirterek, “Sektör güzellik pazarı olarak geçiyor ama Rossman gıda, gıda dışı, gıda takviyeleri ve bebek ürünleri ve kahve gibi birçok ürün grubunda hizmet veren bir market. 11 binin üzerinde ürün satıyoruz. Türkiye’de 15. Yılımızı doldurduk.

2024 ise yatırımların bol olduğu bir yıl oldu. Mağaza ve depo aytırmı yaptık. Ankara’da yaptığımız 17 bin 500 metreksarelik ikinci depo yatırımı ile toplam 30 bin metrekarelik depo alanına ulaştık. Bu yatırım ile planladığımız büyümeye hazırlık yaptık” diyerek yıllık 25 mağazanın altında mağaza açmayacaklarını söyledi. Çalışanların yüzde 72’sinin kadınlardan oluştuğunu ve çalışanlara yılda 7 bin saat fiziki, 8 bin saat ise online eğitim verdiklerini anlayan Ejder, Rossman Perakende Akademi’sine girmesini istedikleri mağaza müdürü yetiştirme programı ile uygun özelliklere sahip çalışanlar ile iç yönetici ihtiyaçlarının da karşılandığını söyledi.

Yıl sonuna kadar 8 mağaza daha açacak

Büyüme konusunda ise Ejder, Nielsen’in yaptığı araştırma sonuçlarını refere ederek, “2025 eylül itibari ile yayınlanan rapora göre parfümeri kanalı yüzde 32 büyüdü. Bu sene tolplam pazar ise yüzde 41 büyüdü. Online ise yüzde 54 ile en fazla büyüyen kanal durumunda. Biz Rossman olarak 3 kanaldada da sektörün üzerinde büyüme gösteriyoruz. Bu senelerdir böyle” ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarının nüfusu, genç oranı ve dijitalleşme potansiyelinin tüm global şirketler için önemli olduğunun altını çizen Ejder, “Nielsen Global araştırmasına göre güzellik ve bakım pazarı dünyada her yıl yüzde 10 büyüyor. Bu oran Batı Avrupa’da yüzde 5,5, Doğu Avrupa’da ise yüzde 9. Türkiye ise yüzde 32 büyüme ile en hızlı büyüyen ülke. 34 yaş ortalaması, pandemi sonrası kişisel bakıma ihtiyacın artması, iyi olma haline verilen önem ve dijitalleşme bu büyümede önemli etken. Toplam güzellik pazarı geçen yılı 152 milyar TL ile kapatmıştı. Bu sene 200 milyarı geçmesi bekleniyor. Biz de açıkçası burada gerek format gerek sürdürülebilirlik ve farklılaşma ile bu potansiyelden fazlası ile faydalanan oyunculardan biriyiz. Yatırımlara devam edecek büyümenin katalizörü olmak istiyoruz. 38 milyon nüfuslu Polonya’da 2 bin mağaza varken 86 milyon nüfuslu Türkiye’de 43 ilde 208 mağazamız var. Sene sonuna kadar 8 mağaza daha açacağız” şeklinde konuştu.

Kore beauty ürünleri Isana ile geliyor

Rossman öz markalı ürünleri ile de önemli bir başarı elde etmiş bir perakende zinciri. 31 adet öz markaları olduğunu anlatan Hakan Ejder, “Aralarında İsana ve Domal’ın da yer aldığı 31 markada 3 bin 500 ürünümüz var. Ciddi bir ürün çeşitliliği sunuyoruz. Private Labelin Türkiye’de satışlardaki payı yüzde 23 iken bizde yüzde 50’ye yakın. Bunun arkasında temel sebepler ürünlerin sürdürülebilirlik hikayelerinin olması, sorunu çözen çalışan ürünler olması ve ciddi kalite odağı ile üretilen ürünlerin aynı zamanda fiyat olarak da ulaşılabilir ürünler olması yer alıyor. 300 adete yakın kendi markalı ürün de Türkiye’de üretiliyor. Yarın zamanda Kore Beauty içeriklerini de Isana ile mağazalarınızda yer vereceğiz” dedi.