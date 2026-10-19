Türkiye ile Belçika arasında 5 sektörde yeni iş birliği hamlesi

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ile European Business Summit (EBS) iş birliğinde bu yıl ikincisi düzenlenen EU-Türkiye Business Summit, Belçika’nın başkenti Brüksel’deki tarihi Egmont Sarayı’nda gerçekleştirildi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceğinin ele alındığı zirveye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot, Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, Türkiye’nin Brüksel Büyükelçisi G. Barış Tantekin, Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde, DEİK Başkanı Nail Olpak, DEİK Türkiye-Avrupa İş Konseyleri Koordinatör Başkanı Mehmet Ali Yalçındağ, DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu, Akbank Genel Müdürü Kaan Gür’ün yanı sıra Türk ve Avrupa iş dünyasının üst düzey temsilcileri katıldı.

Zirvede, ticaretin geliştirilmesi, karşılıklı yatırımların artırılması ve yeni iş birlikleri değerlendirildi. Zirve kapsamında gerçekleştirilen görüşmelerde Türkiye ile Belçika arasındaki ekonomik ilişkilerin önümüzdeki dönemde daha ileri taşınmasına yönelik fırsatlar ele alındı.

15 Milyar Euro'luk hedef için yeni yatırımlar gündemde

Türkiye ile Belçika arasındaki ticaret hacminin 2025 yılında 9,3 milyar dolara ulaştığını belirten DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi Başkanı Mustafa Akıncılar, iki ülkenin ekonomik potansiyelinin mevcut rakamların çok üzerinde olduğunu söyledi.

Ticaret hacmini 15 milyar euroya çıkarma hedefinin yalnızca mal ticaretindeki artışla değil, karşılıklı yatırımlar ve yeni sektörel ortaklıklarla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Akıncılar, “Belçika, Avrupa’nın merkezindeki konumu, güçlü lojistik altyapısı ve gelişmiş sanayisiyle Türk iş dünyası için stratejik bir ülke. Türkiye ise üretim kapasitesi, nitelikli iş gücü ve tedarik zincirlerindeki gücüyle Belçikalı şirketlere önemli fırsatlar sunuyor. İki ülke arasında 9,3 milyar dolara ulaşan ticaret hacmini 15 milyar euroya taşıyabilecek potansiyele sahibiz. Bunun için geleneksel ticaret ilişkilerinin ötesine geçerek ortak yatırımlara, yeni pazarlara ve yüksek katma değerli sektörlere odaklanmamız gerekiyor. Brüksel’de gerçekleştirdiğimiz görüşmeler, bu hedefe ulaşmak için iş dünyasının karşılıklı olarak önemli bir istek taşıdığını ortaya koydu” diye konuştu.

7 Aralık'ta beş sektörde ön protokol hedefi

Brüksel temaslarının en önemli gündem maddelerinden birinin 7 Aralık’ta düzenlenecek Türkiye-Belçika İş Forumu olduğunu belirten Akıncılar, organizasyonun iki ülke arasındaki ticari ilişkiler açısından yeni bir aşamanın başlangıcı olabileceğini söyledi.

DEİK Türkiye-Belçika İş Konseyi tarafından TOBB Brüksel Daimi Temsilciliği’nde gerçekleştirilecek forum kapsamında havacılık, sağlık, kozmetik, gıda ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösteren Türk ve Belçikalı şirketlerin bir araya getirilmesi planlanıyor.

Görüşmelerin olumlu sonuçlanması halinde beş sektörde ön protokollerin imzalanması hedefleniyor. Zirve sırasında Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde’yi de foruma davet ettiğini açıklayan Akıncılar, “Brüksel’de kurduğumuz temasları bir sonraki aşamaya taşımak istiyoruz. Özellikle havacılık, sağlık, kozmetik, gıda ve inşaat sektörlerinde önemli bir iş birliği potansiyeli görüyoruz. 7 Aralık’ta düzenleyeceğimiz forumda bu alanlarda şirketlerimizi aynı masada buluşturacağız. Hedefimiz, görüşmeleri ön protokollerle somutlaştırmak ve ardından ticari anlaşmaların ve yatırımların önünü açmak. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prévot ile Belçika’nın Ankara Büyükelçisi Hendrik Van de Velde’yi de organizasyonumuza davet ettik. Türkiye-Belçika İş Konseyi olarak 15 milyar euroluk ticaret hedefine ulaşmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” diye konuştu.

Brüksel'de Türk şirketlerin yeni iş birliği kapısı

Zirve kapsamında Türk ve Belçikalı iş dünyası temsilcileriyle gerçekleştirdiği görüşmelerin son derece verimli geçtiğini aktaran Akıncılar, özellikle finans, sanayi ve lojistik alanlarında yeni iş birliği fırsatlarının gündeme geldiğini söyledi.

Akbank Genel Müdürü Kaan Gür ve Koç Holding CEO’su Levent Çakıroğlu ile de görüşmeler gerçekleştirdiğini belirten Akıncılar, Belçika’da faaliyet gösteren şirketlerle temasların önümüzdeki dönemde devam edeceğini ifade etti.

Akıncılar, “Brüksel’de yalnızca mevcut ticari ilişkilerimizi değerlendirmedik, önümüzdeki dönemde hayata geçirilebilecek yeni projeleri de görüştük. Bankacılık sektöründen sanayi kuruluşlarına kadar farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlerle bir araya geldik. Belçika pazarına yönelik yeni iş birliği ve yatırım fırsatları üzerinde durduk. Türk şirketlerinin Avrupa’daki faaliyetlerini genişletmesi, Belçikalı yatırımcıların da Türkiye’deki fırsatları daha yakından değerlendirmesi için önemli bir zemin oluştu. İş Konseyi olarak bu temasların devamını getirmeyi ve şirketlerimizi somut projelerde buluşturmayı amaçlıyoruz” dedi.

"Türkiye, Made in EU sürecinin dışında tutulmamalı"

Avrupa Birliği’nin sanayi politikalarında öne çıkan “Made in EU” yaklaşımının da Türkiye ile Avrupa arasındaki ekonomik ilişkilerin geleceği açısından kritik önem taşıdığını ifade eden Akıncılar, Türkiye’nin Avrupa üretim ve tedarik zincirlerinin ayrılmaz bir parçası olduğuna dikkat çekti. Gümrük Birliği’nin otuz yılı aşkın birikiminin korunması ve geliştirilmesi gerektiğini belirten Akıncılar, “Türkiye, Avrupa sanayisinin yalnızca önemli bir tedarikçisi değil, aynı zamanda güçlü bir üretim ortağı. Otomotivden makineye, tekstilden kimyaya kadar pek çok sektörde Avrupa ile entegre bir üretim yapısına sahibiz. Avrupa Birliği’nin ‘Made in EU’ yaklaşımında Türk üreticilerinin de kapsama alınması, hem Türkiye’nin hem de Avrupa’nın rekabet gücü açısından büyük önem taşıyor. Avrupa’nın küresel rekabette güçlü kalabilmesi için Türkiye’nin üretim kapasitesinden ve sanayi altyapısından yararlanması gerekiyor. Türkiye’nin bu sürecin dışında bırakılması, uzun yıllardır oluşturulan ortak değer zincirlerine zarar verebilir. Türkiye ile Belçika arasındaki 15 milyar euroluk ticaret hedefi açısından da bu yaklaşım belirleyici olacaktır” ifadelerini kullandı.