Türkiye kontakt lens pazarı, 1 milyar TL'ye ulaştı

Kontak lens kullanım oranı son yıllarda yükselişini sürdürüyor. Hem sağlık hem de estetik açıdan tercih edilen lenslerin satışı, optik mağazaları ve optikçilerin online satış kanalları aracılığıyla gerçekleştiriliyor.

İstanbul’da 2003 yılında bu yana faaliyet gösteren Lens Optikal, lens alanında geniş ürün portföyü ile sektöründe öne çıkan firmalar arasında yer alıyor.

20 yıldır hem mağaza hem de dijital platformda müşterilerine hizmet verdiklerini belirten Lens Optikal firması sahibi Hakan Tırpancı, “Firma olarak kaliteli ürünleri ve yenilikçi lens teknolojilerini takip ediyoruz ve müşterilerimize ulaştırıyoruz. İnternet sitemiz ile hızlı ve pratik online satış yapıyoruz. Dünya genelindeki en çok tercih edilen acuvue oasys, air optix, purevision, biofinity gibi en son teknoloji ürünlerini numaralı, numarasız şeffaf ve renkli lensleri müşterilerimize ulaştırıyoruz” dedi.

Ürün kalitesine dikkat edilmeli

Türkiye'de kontakt lens kullanımının oldukça yaygın olduğunu aktaran Tırpancı, ürünün kalitesine dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı.

Hakan Tırpancı, “Satın almadan önce göz muayenesi yapılmalı. Bu muayenede hekim size hangi kontakt lensin uygun olduğunu söylüyor. Ülkemizde özellikle gençler, gözlük kullanmak yerine kontakt lensi tercih ediyor, çünkü hem estetik açıdan daha iyi bir görünüm sağlarken hem de gözlük nedeniyle oluşan hareket kısıtlanmasının önüne geçiyor.

Kontakt lenslerin satın alınması sırasında, lenslerin markası, malzemesi, özellikleri ve güvenlik özelliklerine dikkat edilmeli. İyi bir kontakt lensin, rahat kullanım, net görüş ve göz sağlığı açısından uygun malzemeden yapılmış olması gerekir. Online sipariş verilecekse de güvenli bir web sitesi tercih edilmeli” ifadelerini kullandı.

Büyüme oranı yıllık yüzde 10 ila 15 arasında

Ülke genelinde kontakt lens ekonomisinin oldukça büyük olduğunu ve gelişim gösterdiğini bildiren Tırpancı, “Türkiye'de kontakt lens satışları, yıllık yüzde 10 ila yüzde 15 arasında bir büyüme oranına sahip. Bu büyüme oranı, Türkiye'nin genel ekonomik büyüme oranından daha yüksek. Geçen yıl Türkiye kontakt lens pazarının büyüklüğü yaklaşık 1 milyar TL'ye ulaştı” dedi.