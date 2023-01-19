Türkiye, küçük ve orta ölçekli nükleer santralleri gündemine aldı

Mehmet KAYA / ANKARA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Ulusal Enerji Planı ve Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritasını tanıttığı toplantıda, Türkiye’nin hidrojen, doğalgaz katkı maddeleri, nükleer enerji ve yenilenebilir enerjinin odak olduğu bir konuşma yaptı.

Bakan Dönmez, Akdeniz’deki hak sahipliğine yönelik tartışmalar, boru hatları geliştirilmesi gibi güncel konulara değinmediği konuşmasında, 2035 yılı itibariyle Türkiye’nin elektrik kurulu gücünün 122 bin 700’ü yenilenebilir kaynaklardan olmak üzere 189 bin 700 MW’a ulaşacağını açıkladı. Bunun yanında, ilk ünitesinde elektrik üretimi bu yıl başlayacak olan Akkuyu Nükleer Santrali ve diğer konvansiyonel nükleer santraller yanında, küçük ve orta ölçekli nükleer santrallerin (SMR-Small Modular Reactors) gündeme alındığını kaydetti.

Nükleer enerji

Bakan Dönmez, 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda yapılacak yatırımlardan birinin de nükleer enerji olduğunu belirtti. Küçük modüler nükleer santrallerin de gündeme alındığını açıklayan Bakan Dönmez, “2035 yılında nükleer enerjiden üreteceğimiz elektrik, toplam üretimimizin yüzde 11,1’ine ulaşacak. Nükleer ile ilgili önemli bir hususu daha paylaşmak istiyorum. Konvansiyonel nükleer santrallerin yanı sıra SMR adıyla bilinen küçük ve orta ölçekli modüler reaktörler de artık gündemimizde. İnşallah inşası süren ve planladığımız nükleer santrallerimizin yanı sıra SMR’ları da enerji portföyümüze ekleyeceğiz” dedi.

Yoğun tartışmalara neden olan kömür santrallerine yönelik olarak ise Bakan Dönmez, teknik ve ekonomik ömürleri sona erene kadar kömüre dayalı elektriğin devam edeceğini, oransal azalmanın ise temiz enerji ve elektrik depolama teknolojilerine bağlı olarak gerçekleşeceğini kaydetti.

Hidrojen üretimi değer zinciri oluşturulacak

Türkiye Hidrojen Teknolojileri Stratejisi ve Yol Haritasında, yerli teknolojiye dayalı bir yaklaşımın benimsendiğini vurgulayan Bakan Dönmez, bu kapsamda Türkiye Enerji, Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu TENMAK yönlendirmesinde bir değer zinciri oluşturmaya çalışıldığını açıkladı.

Bakan Dönmez, “TENMAK’ın sorumluluğunda; hidrojen üretimi, depolaması ve dağıtımından oluşacak bir hidrojen değer zinciri oluşturacağız. Hidrojen değer zinciriyle hem yeşil dönüşümü hızlandıracak, hem enerji ithalatımızı azaltacak, hem de bu alanda öncü olacağız” diye konuştu.

Türkiye’nin hidrojen elde etmek için elektroliz yatırımları planladığını da açıklayan Bakan dönmez, elektrolizör kurulu gücümüzü 2030 yılında 2 GW’a, 2035 yılında 5 GW’a ve 2053 yılında 70 GW’a çıkarmanın hedeflendiğini, bu alanda yatırım yapacak şirketler için de teşvik politikalarının hazırlandığını açıkladı.

Türkiye küresel hidrojen merkezi olma potansiyeline sahip

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, hidrojenin kritik önemine vurgu yaptığı konuşmasında, “Türkiye yeşil hidrojen üretimi açısından büyük bir potansiyele sahip. Ülkemizin hem yenilenebilir enerji potansiyeli yüksek hem de yenilenebilir enerji kaynaklı santral kurulum maliyetleri Avrupa’ya nazaran daha düşük. Jeopolitik konumumuzu da göz önüne alırsak küresel hidrojen pazarında bizi güçlü bir oyuncu yapacak bütün enstrümanlara sahibiz” diye konuştu.

Bakan Dönmez, yeşil hidrojenin petro-kimya, demir çelik, çimento, cam ve seramik gibi enerji yoğun sektörlerin karbondan arındırılmasına katkı vererek rekabetçiliğe katkı vereceğini vurguladığı konuşmasında, net sıfır emisyon hedefine katkı için, hidrojenin ve sentetik metanın doğalgaza karıştırılması yönündeki girişimlerin sürdüğünü kaydetti.

İlk denemelerde yüzde 20’ye kadar doğalgaza hidrojen karıştırılmasının başarıldığını açıklayan Dönmez, “Şebeke ve iç tesisatlarda kullanılmasının testleri yapıldı ve başarıyla sonuçlandı. Şu güzel haberi de vereyim. Bu çalışmalar sadece evsel kullanımla sınırlı kalmayacak, sanayide kullanımına yönelik Ar-Ge çalışmalarına da devam ediyor” dedi.

2035 toplam enerji tüketimi 205,3 milyon ton eş değer petrol

Bakan Dönmez konuşmasında 2020 itibariyle 147,2 milyon ton eş değer petrol olan Türkiye enerji tüketiminin 2035’te 205,3 milyon ton eş değer petrole ulaşacağı tahminini yaptıklarını açıkladı. Bakan Dönmez, hali hazırda birincil enerji tüketiminde yüzde 16,7 olan yenilenebilir kaynakların, 2035’te yüzde 23,7’ye yükselmesinin hedeflendiğini bildirdi.