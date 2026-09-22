Türkiye otomotiv sektöründe yeni bir büyüme hamlesi: U-Save franchise ağını genişletiyor

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1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan uluslararası araç kiralama markası U-Save Car & Truck Rental, Türkiye pazarındaki büyüme yolculuğunda yeni bir döneme giriyor. Bugün 45 ülkede faaliyet gösteren marka, Türkiye’de franchise yapılanmasını genişleterek farklı şehir ve havalimanlarında yeni iş ortaklarıyla büyümeyi hedefliyor.

ABD’den Avrupa’ya, Orta Doğu’dan Afrika ve Latin Amerika’ya uzanan uluslararası ağıyla U-Save, 45 yılı aşkın sektör deneyimini Türkiye’deki girişimcilerle buluşturuyor. Marka, franchise modeli kapsamında girişimcilere U-Save markası altında faaliyet göstermenin yanı sıra global rezervasyon ağına, satış kanallarına ve markanın operasyonel deneyimine erişim imkânı sunuyor.

Türkiye’de 8 yeni nokta, sırada 10 yeni bayi var

U-Save, Türkiye’deki büyüme stratejisi kapsamında franchise ağını genişletmeye devam ediyor. Marka bu doğrultuda Sabiha Gökçen Havalimanı, Kayseri Havalimanı, Kapadokya Havalimanı, Elazığ Havalimanı ve Samsun Havalimanı’nın yanı sıra Sinop, Amasya ve Çorum’da toplam 8 yeni bayiyi faaliyete geçirdi.

Havalimanları ile şehir merkezlerini birlikte kapsayan büyüme modeliyle Türkiye’de daha geniş bir hizmet ağı oluşturmayı hedefleyen U-Save, önümüzdeki dönemde 10 yeni bayiyi daha ağına katmayı planlıyor. Yeni lokasyonlarda öncelik Adnan Menderes Havalimanı, İstanbul Havalimanı ve Antalya Havalimanı’na verilecek.

U-Save’in Türkiye’deki büyüme hedeflerini değerlendiren U-Save Türkiye CEO/Partner Volkan Büyükcolpan, “Türkiye, hem güçlü iç turizm hareketliliği hem de uluslararası ziyaretçi potansiyeliyle araç kiralama sektörü açısından önemli fırsatlar barındırıyor. Kısa sürede 8 yeni noktayı hayata geçirdik. Şimdi hedefimiz 10 yeni bayiyi daha ağımıza dahil ederek U-Save’in Türkiye’deki erişimini güçlendirmek. Özellikle İstanbul, İzmir ve Antalya gibi yüksek yolcu trafiğine sahip merkezler büyüme planımızda önemli bir yere sahip. Amacımız yalnızca yeni noktalar açmak değil, Türkiye genelinde güçlü ve sürdürülebilir bir U-Save ağı oluşturmak” dedi.

Global seyahat ekosistemine entegre yapı

Araç kiralama sektöründe dijital kanalların ve uluslararası rezervasyon ağlarının giderek daha belirleyici hale geldiği yeni dönemde U-Save, franchise modelinin önemli ayaklarından birini online seyahat pazarı üzerine kuruyor.

Markanın global rezervasyon sistemi; brokerlar, seyahat acenteleri, portallar, hava yolu şirketleri ve global dağıtım sistemleriyle bağlantılı çalışıyor. Booking.com, Expedia, Kayak, Skyscanner ve Amadeus gibi uluslararası seyahat ekosisteminin önemli platform ve sistemleri de U-Save’in dağıtım yapısında yer alıyor.

Bu yapı sayesinde yerel ölçekte faaliyet gösteren franchise noktaları, U-Save’in uluslararası satış ve rezervasyon kanallarından yararlanarak daha geniş bir müşteri ağına erişme imkânı elde ediyor.

Yerel girişimciye global marka desteği

U-Save’in franchise yaklaşımında, iş ortaklarının kendi pazarlarındaki bilgi ve deneyimini markanın global altyapısıyla bir araya getirmek önemli bir yer tutuyor.

Franchise ortaklarına başlangıçtan itibaren eğitim, operasyon, pazarlama ve marka yönetimi alanlarında destek sağlayan U-Save; araç alım ve satışı, yerel pazarlarda müşteri kazanımı, filo yönetimi ve sigorta süreçleri gibi araç kiralama operasyonunun farklı alanlarında da deneyimini iş ortaklarıyla paylaşıyor.

Franchise modelini değerlendiren U-Save Türkiye COO/Partner Çağatay Kunaç, “Araç kiralama sektöründe bugün güçlü bir operasyon kadar satış ve rezervasyon kanallarına erişim de kritik önem taşıyor. U-Save ile yerel girişimcinin kendi pazarındaki deneyimini, 45 yılı aşkın uluslararası know-how ve global rezervasyon ekosistemiyle bir araya getiriyoruz. Franchise ortaklarımızın sisteme dahil oldukları andan itibaren eğitimden pazarlamaya, operasyon yönetiminden satış kanallarına kadar güçlü bir yapı içerisinde hareket etmelerini amaçlıyoruz. Türkiye’de büyürken odağımız, iş ortaklarımızla birlikte uzun vadeli değer yaratmak” dedi.

45 yılı aşkın deneyim yeni pazarlara taşınıyor

1979 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nde kurulan U-Save’in uluslararası büyüme yolculuğu yıllar içerisinde yeni bölgelere taşındı. 2007’de Meksika ve Karayipler’e, 2010’da Avrupa ve Orta Doğu’ya genişleyen marka, 2019 yılında franchise organizasyonunun 40. yılını kutladı. 2022 yılında Green Motion’ın U-Save’i satın almasıyla iki markanın stratejik birlikteliği başladı. U-Save, 2024 yılında 45. yılını geride bırakırken bugün 45 ülkede faaliyet gösteriyor.

Küresel ölçekte büyümesini sürdüren U-Save; Avrupa, Orta Doğu ve Güney Amerika başta olmak üzere yeni pazarlara odaklanırken, Türkiye’yi de franchise ağını genişleteceği pazarlardan biri olarak konumlandırıyor. Marka, “Birlikte Güçlüyüz” yaklaşımıyla yerel girişimcilerin pazar deneyimini global marka gücü, rezervasyon ağı ve operasyonel altyapıyla bir araya getirmeyi amaçlıyor.