Türkiye oyun pazarı 2025’te 1 milyar doları aşarak rekor hacme ulaştı

Türkiye’de oyun sektörü 2025 yılında güçlü büyümesini sürdürerek tarihi bir seviyeye ulaştı. Yüzde 25 oranında genişleyen pazar, yılı 1 milyar 10 milyon dolarlık hacimle kapatarak şimdiye kadarki en yüksek seviyesini gördü.

Gaming in Türkiye MENA EU tarafından 10 yıldır düzenli olarak yayımlanan “Türkiye Oyun Sektörü Raporu”nun 2025 edisyonu da sektörün güncel görünümünü ortaya koydu. Rapora göre 2024’te 810 milyon dolar olan pazar büyüklüğü, 2025’te kritik eşiği aşarken Türk lirası bazında yüzde 51,46’lık dikkat çekici bir artış kaydedildi.

Ülke genelindeki internet kullanıcı sayısı 77 milyon seviyesine yaklaşırken, 16-74 yaş grubunda internet kullanım oranı yüzde 90,9 olarak ölçüldü. Aktif oyuncu sayısının 50 milyon sınırına dayandığı Türkiye'de, oyuncu profilinin yüzde 46'sını kadınlar, yüzde 54'ünü ise erkekler oluşturuyor. Bu yılki raporda yerel oyun firmaları, ekosistemin dinamik yapısı nedeniyle liste yerine veri, analiz ve yorum formatında paylaşıldı.

Türkiye espor ve oyun ekosistemine veri odaklı analiz

Billonga, Boğaziçi Ventures, Türk Telekom GAMEON, GPay, JAI Portal, Joygame, Joygame Select, KOCCA ve Xsolla sponsorluğunda hazırlanan çalışma; espor ekosistemini, mobil, konsol ve PC platformlarındaki tüketim alışkanlıklarını veriye dayalı analizlerle ele alıyor. Firma sayısı, platform dağılımı ve şehir bazlı yoğunlaşma gibi metrikler, Türkiye'nin üretim kapasitesine dair güncel bir tablo çiziyor.

Küresel oyun pazarında “derinleşme ve ustalık” dönemi başladı

Gaming in Türkiye MENA EU Üst Yöneticisi (CEO) Ozan Aydemir, küresel oyun pazarında kontrolsüz hızlı genişleme devrinin kapandığını belirterek, "Global oyun pazarı hikayesinde derinleşme ve ustalık dönemi başladı" ifadesini kullandı.

Büyümenin artık sadece yeni kullanıcı kazanımıyla değil, mevcut oyuncuların topluluklara olan bağlılığıyla ölçüldüğünü vurgulayan Aydemir, Türkiye'deki altyapının güçlendiğine işaret etti.

Ozan Aydemir, oyuncuya ulaşmanın teknik olarak kolaylaştığını fakat yoğun bir rekabetin yaşandığını dile getirerek, "Türkiye tarafında altyapı güçlenirken, oyuncuya ulaşmak teknik olarak hiç olmadığı kadar mümkün ancak o oyuncunun zamanı ve ilgisini kazanmak için verilen rekabet hiç olmadığı kadar yoğun." açıklamasında bulundu. Girişimcilik ikliminin daha akıllı bir yapıya evrildiğini aktaran Aydemir, yatırım turlarındaki temkinli seyre rağmen exit işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu verilerine göre fiber erişimdeki artışın oyun deneyimini doğrudan etkilediği, oyunun artık bir "deneyim paketi" olarak sunulduğu kaydedildi.