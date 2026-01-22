Türkiye, tekstil ihracatında dünya devleriyle yarışıyor

İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Öksüz, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Bilici, İTHİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ali Sami Aydın ve Yönetim Kurulu Üyesi Sultan Tepe’nin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, sektörün 2025 yılına ilişkin değerlendirmesi yapılırken, önümüzdeki döneme yönelik hedefler ele alındı.

Tekstil ve hammaddeleri sektörünün hazır giyimle birlikte 26 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirten Ahmet Öksüz, “Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren sektörleri arasında tekstil ve hazır giyim sektörleri olarak 3. sıradayız. 17 milyar dolarlık dış ticaret fazlası ile ülkemize en çok döviz girdisi sağlayan sektörleriyiz. Hazır giyimle birlikte, 77,2 milyar dolarlık üretim değeriyle imalat sanayisinde en çok üretim yapan sektörüz. Tekstilin 44,8 milyar dolarlık, hazır giyimin ise 32,4 milyar dolarlık üretim değeri bulunuyor.” dedi.

İhracatın yüzde 40,3’ü AB’ye yapıldı

Tekstil sektörünün 2025 yılını 11,3 milyar dolarlık ihracatla kapattığını belirten Ahmet Öksüz, “Geçen yıl ihracatımız 11,4 milyar dolar seviyelerindeydi. En fazla ihracatı 4,5 milyar dolar ile AB ülkelerine gerçekleştirdik. AB’ye yapılan ihracat toplam ihracatımızın yüzde 40,3’ünü oluşturdu. Afrika ülkelerine yapılan ihracat ise 1,5 milyar dolar olarak gerçekleşti ve bu ülkelerin toplam tekstil ihracatından aldığı pay yüzde 13,6 oldu. En çok ihracat yaptığımız üçüncü bölge, eski Doğu Bloku ülkeleri oldu; bu bölgeye yaklaşık 1,4 milyar dolar ihracat yapıldı, bu da toplam ihracatımızın yüzde 12’sini oluşturdu.” diye konuştu.

İhracatımızda İtalya ilk sırada, Mısır yükselişte

Sektörün en çok ihracat gerçekleştirdiği ülkeler sıralamasında 838 milyon dolar ile İtalya’nın ilk sırada, 792 milyon dolar ile ABD’nin ikinci sırada, 715 milyon dolar ile de Almanya’nın üçüncü sırada yer aldığını ifade eden Ahmet Öksüz, “2025’te en dikkat çekici ihracat artışı ise Mısır’da yaşandı. Türk yatırımcıların Mısır’daki yatırımlarının ardından, Mısır’a yapılan ihracat tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. 2023’te 344 milyon dolar, 2024’te 461 milyon dolar, 2025’te ise 567 milyon dolar ihracat yapıldı. Yani bir yılda yüzde 23’lük bir artış yaşandı.

Kilogram başına ihracat birim fiyatı açısından tekstil sektörümüz ülke ortalamasının çok üzerinde. Ülkemizin kilogram başına ihracat birim fiyatı 1,59 dolar, tekstil sektörümüzün ihracatı ise 4,3 dolar seviyelerinde. Hazır giyim sektörümüzün kilogram başına ihracat birim fiyatı ise 21,3 dolara çıktı.” şeklinde konuştu.

G20 ülkeleri tekstile yatırım yapıyor

Dünyanın tekstil sektörü ihracatının güncel verileri hakkında değerlendirme yapan Ahmet Öksüz, “Dünyanın en büyük 10 tekstil ihracatçısı ülkesinin 8’i G20, 4’ü ise G7 üyesi konumunda bulunuyor. 141 milyar dolarlık tekstil ihracatıyla Çin listenin ilk sırasında yer alırken, Hindistan 19 milyar dolarla ikinci sırada bulunuyor. ABD 18 milyar dolarlık ihracat hacmiyle üçüncü, Almanya ise 13 milyar dolarla dördüncü sırada yer alıyor. Türkiye ve İtalya ise 12’şer milyar dolarlık ihracat rakamlarıyla beşinciliği paylaşıyor.” dedi. Ayrıca, dünyanın en büyük tekstil yatırımcısı konumunda olan ABD’nin bu alanda 3 milyar dolarlık yatırım yaptığını belirtti. Ahmet Öksüz, “İmalat sanayi ihracatını artıran ülkeler arasında G20 ülkelerinde Rusya’da yüzde 92,5, Brezilya’da yüzde 63,8, Japonya’da yüzde 9,7, İngiltere’de yüzde 6,1 ve Avusturya’da yüzde 3,2’lik artışlar yaşandı. Bu veriler ışığında dünyada tekstil sektörüne yönelik büyük bir talep olduğunu söyleyebiliriz.” şeklinde konuştu.

İthalatta dir payı yükseldi, iplikte vergisiz ithalat yüzde 75’e çıktı

Sektörün ithalat verileri hakkında da değerlendirmelerde bulunan Ahmet Öksüz, 2022 yılında 12,7 milyar dolarlık ithalat yapıldığını ve bu değerin tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu belirtti. 2023 yılından itibaren sektörde yaşanan durgunluk nedeniyle ithalatın azaldığını dile getiren Ahmet Öksüz, “2023’te 9,2 milyar dolar, 2024’te 8,2 milyar dolar, 2025’te ise (Ocak-Kasım dönemi) 7,3 milyar dolarlık ithalat gerçekleştirildi. Sektörümüzün gerçekleştirdiği ithalatın 2022’de yüzde 19,5’lik kısmı Dahilde İşleme Rejimi (DİR) kapsamında yapılmıştı. Bu oranın 2025’te yüzde 22,9’a çıktığını görüyoruz. Türkiye’nin genel ithalatında ise DİR payı son yılda ortalama yüzde 10 seviyelerinde. Alt ürün gruplarına bakıldığında, iplik ürün grubunda DİR payı yüzde 44,1 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı. 2017 yılında yüzde 26 olan pamuk ipliği ithalatındaki DİR payı, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde yüzde 65,5’e yükseldi. AB ve STA ülkelerinden yapılan ithalat göz önünde bulundurulduğunda vergisiz ithalat oranı ise yüzde 75’lere ulaşmış durumda. Ülkeler bazında bakıldığında, tekstil ithalatı gerçekleştirilen ilk 10 ülkenin 5’inin ithalatta vergi avantajına sahip olduğu görülüyor.” şeklinde bilgi verdi.

Sektörün istihdamı 860 bin oldu

Tekstil ve konfeksiyon sektöründe toplamda 860 bin kişiye istihdam sağladıklarını belirten Ahmet Öksüz, “2022’nin ağustos ayında yaklaşık 1 milyon 250 bin kişiye istihdam sağladık ve tarihin en yüksek seviyesine ulaştık. Ancak o günden bu yana istihdamda yüzde 31’lik bir gerileme yaşandı. Yıllık olarak bakıldığında, tekstil sektöründe yüzde 9,3, hazır giyim sektöründe ise yüzde 12,1’lik bir düşüş yaşandı. Toplamda ise tekstil ve hazır giyim sektörlerinin istihdamı yüzde 10,9 azaldı.” dedi.