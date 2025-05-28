Türkiye ve Finlandiya müteahhitlik sektöründe işbirliği için görüşme yaptı

Mehmet KAYA/ANKARA

Türkiye Müteahhitler Birliği organizasyonuyla Ticaret Bakanlığı, Business Finland, Finlandiya İhracat Kredi Ajansı-Finnvera ve Finlandiya Büyükelçiliğinin katılımıyla 27 Mayıs günü yapılan toplantıda, iki ülkenin müteahhitlik firmalarının üçüncü ülkelerde işbirliği, finansman başta olmak üzere sektöre yönelik olası işbirliği alanları ve hedef pazarlar konuşuldu. Etkinliğe, Ruanda, Uganda ve Endonezya’dan yetkili ve firma temsilcileri de katıldı.

"Birçok projenin hayata geçirilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracak"

“Türkiye–Finlandiya Küresel Sürdürülebilir İnşaat Forumu” başlığıyla düzenlenen toplantıya yönelik TMB’den yapılan açıklamada, Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı M. Erdal Eren, Türk Müteahhitlerin dünyanın hemen her yerinde iş üstlendiğini hatırlatarak, yakın zamanda da Uganda, Ruanda ve Endonezya’da inşaat sektörü için fırsatlar gözlendiğini kaydetti. Erdal Eren, Endonezya’da güçlü bir müteahhitlik ve sanayi altyapısı olduğunu hatırlatarak, bu ülkede yerel ortaklarla birlikte çalışma imkanı olabileceğini kaydetti. Kamu kuruluşları, müteahhitlik firmaları ve finans kuruluşlarının bir araya geldiği üçlü iş birliği modellerinin, bu ülkelerde altyapı yatırımları açısından etkili sonuçlar doğurabileceğine inandığını belirten Başkan Eren, “Türk müteahhitlerinin pazar tecrübesi ile Finlandiya şirketlerinin ileri teknolojik çözümleri ve finansal gücünün, finans kuruluşlarının da desteğiyle birleşmesinin, üçüncü ülkelerdeki birçok projenin hayata geçirilmesini büyük ölçüde kolaylaştıracağına inanıyoruz” dedi.

"Türkiye büyük bir sinerji yaratıyor"

Finlandiya’nın Türkiye Büyükelçisi Pirkko Hämäläinen de “Finlandiya’nın yenilenebilir enerji, enerji verimli yapılar, akıllı ulaşım ve su yönetimi gibi alanlardaki uzmanlığı, Türkiye’nin güçlü ve deneyimli müteahhitlik sektörüyle büyük bir sinerji yaratıyor.” dedi.

Finlandiya kredi kuruluşu Finnvera Kıdemli Başkan Yardımcısı Jussi Haarasilta da Türk müteahhitlik sektörünün projelerine katkı vermek istediklerini kaydetti. Etkinlikte, Finnvera’nın yanı sıra Türk Eximbank, Citibank, Societe Generale ve Deutsche Bank yetkililerinin katılımıyla “Sürdürülebilir Altyapı Projelerinin Finansmanı”nın tartışıldığı bir panel de yapıldı.