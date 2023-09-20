Türkiye’nin ‘En Etkin 50 CHRO’sunun yüzde 60’ı kadın

DataExpert katkıları ve BMI Business School tarafından 6. ‘sı yapılan ‘En Etkin 50 CHRO’ araştırmasının 2023 yılı sonuçları belli oldu. Adayların CHRO başarı kriterlerindeki performanslarının ve yetkinliklerinin Danışma Kurulu tarafından incelenmesiyle belirlenen En Etkin 50 CHRO listesinde bu yıl, Türk Hava Yolları, Siemens Türkiye, BSH Ev Aletleri, Fiba Grubu, Yıldız Holding, Anadolu Efes, Ford Otosan, Yapı Merkezi Holding, P&G Türkiye, Petrol Ofisi Grubu, OYAK, Arçelik, QNB Finansbank, Abdi İbrahim, Akkök Holding, Aydem Holding, Kordsa, Koçtaş, Ak Gıda, Hepsiburada, Eczacıbaşı Topluluğu, TAV Havalimanları Holding, Vodafone Türkiye, Borusan Holding, Migros Grubu, Yıldırım Holding, Türkiye İş Bankası, TÜPRAŞ, Yapı Kredi, Alarko Holding, Ata Grubu Teknoloji Şirketleri, Kale Holding, Samsung Türkiye, Şişecam, Kibar Holding, Koç Holding, Mey Diageo, Enerjisa Enerji, DeFacto gibi ulusal ve uluslararası ölçekte faaliyet gösteren şirketlerin İK liderleri yer buldu.

Liste, Türkiye ekonomisinin %65’ini temsil eden yöneticileri barındırıyor. Kadın oranı da her yıl giderek artan listede bu yıl en etkin İK liderinin yüzde 60’ını kadınlar oluşturdu. Bu oran geçen yıl yüzde 58’di. Listedeki liderlerin sorumlu oldukları çalışan sayısı ise 1.000 ile 70.000+ arasında değişiyor.

Yasin Altunkaya: "İnsan Kaynakları, değişimin anahtarı ve lokomotifi oldu”

En Etkin 50 CHRO araştırmasının İnsan Kaynakları alanındaki dönüşümü ve etkiyi gösterdiğine dikkat çeken DataExpert Yönetici Ortağı Yasin Altunkaya, şunları söyledi:

“İş dünyasının ve iş yapış şekillerinin hızla dönüştüğü bu dönemde, insan kaynakları alanındaki yenilikçi yaklaşımlara hızlı uyumlanabilen ve işi dönüştürebilen liderlik rolleri de önem kazanıyor. Bu yıl altıncısını belirlediğimiz "En Etkin 50 CHRO" listesi, liderlerin işteki değişimi nasıl yönlendirdiğini gösterirken aynı zamanda İK’nın dönüşümünün ve gittiği yönün fotoğrafını da çekiyor. Bu yılın vurgusu, İK'nın sadece işe alım ve personel yönetimi işlevi olmanın ötesine geçtiği üzerine olacak… Dolayısıyla insan kaynakları, artık şirketlerin başarısını şekillendiren bir değişimin anahtarı ve lokomotifi konumunda. Bunda listede gün geçtikçe artan başarılı kadın liderlerin etkisi ve payı da büyük. C-Summit Series kapsamındaki araştırma serisinin İK ayağı olan ve hazırlık aşamasından itibaren titizlikle sürdürülen En Etkin 50 CHRO araştırmasındaki dikkat çeken bir başka veri ise listedeki kadın oranındaki artış. Bu kapsamda bu yıl öne çıkan İK yöneticilerinin yüzde 60’ını kadınlar oluşturuyor. Kadınların iş dünyasındaki giderek artan etkisi, şirketlerin daha çeşitli ve yenilikçi bakış açılarına sahip olmasını; uyumlanmasını da hızlandırıyor. Ayrıca, farklı sektörlerden gelen İK liderlerinin iş birliği, sektörel çeşitliliği artırıyor ve bu da şirketlerin daha geniş bir perspektiften yararlanmasını sağlıyor. İş dünyası hiç olmadığı kadar ‘çeşitlilik’ ve ‘kapsayıcılığı’ konuşurken kadınların da yönetim alanındaki etkileri, katkıları ve temsilleri bu iki önemli konuya da şüphesiz büyük katkı sağlıyor.”

Araştırmanın metodolojisi ve kapsamı

Türkiye’de açıklanan 500 listeleri, borsaya kote şirketler, holdingler ve araştırmaya yapılan başvurular baz alınarak ilk etapta bin 500’den fazla organizasyon belirlendi. Cirosal büyüklüğü, aktif büyüklüğü, çalışan sayısı, organizasyonun sektördeki saygınlığı yönlerinden araştırmaya dahil edilen binin üzerinde organizasyonun üst düzey İnsan Kaynakları yöneticisine ulaşıldı. Adaylardan, performans ve iş deneyimlerine ek olarak; sorularla İK fonksiyonunun geçirdiği değişim ve sürece nasıl uyum sağladıkları ölçüldü. Elde edilen bilgiler, Danışma Kurulu tarafından kapsamlı analizin ardından kurulun oylama ve değerlendirmeleri sonucunda performanslarıyla dikkat çeken Türkiye’nin En Etkin 50 İK Yöneticisi belirlendi.

İK’nın Liderleri CHRO Summit’te yer alacak

En Etkin 50 CHRO’ya ödülleri, 9 Ekim Pazartesi günü Alarko Holding ve Shell Türkiye ana sponsorluğunda Mandarin Oriental Bosphorus’ta gerçekleşecek CHRO Summit 2023’te verilecek. İnsan kaynakları ve yönetim alanından önemli düşünce önderleri ve karar alıcılara ev sahipliği yapacak CHRO Summit 2023’te 23 üst düzey konuşmacı yer alacak. Resilience Reset temasıyla gerçekleşecek zirvede yer alacak isimler şöyle: Hayat Global İnsan Kaynakları Direktörü Alper Tokalp, Yıldız Holding İnsan ve İş Destek Başkanı Bahattin Aydın, Eczacıbaşı Topluluğu İnsan Kaynakları Grup Başkanı Eylem Özgür, TAV Havalimanları Holding İnsan Kaynakları Grup Başkanı Hakan Öker, IC Holding CHRO’su Nazire Ulusoy, Vodafone Türkiye İnsan Kaynaklarından Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Nazlı Tlabar Güler, Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş, Yapı Kredi İnsan Kaynakları, Organizasyon ve İç Hizmetler Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Özden Önaldı, Ata Grubu Teknoloji Şirketleri CHRO’su Seda Erdem Yılmaz, Şişecam İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Şengül Arslan, Koç Holding İK Direktörü Umut Günal ve Enerjisa Enerji İnsan ve Kültür Bölüm Başkanı Yakup Aydilek…

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