Türkiye'nin halı ihracatı yüzde 48,5 arttı

Türkiye İhracatçılar Meclisi Halı Sektör Kurulu Başkanı Salahattin Kaplan, 2023 yılı Mayıs ayı halı ihracatı rakamlarını açıkladı.

Kaplan, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, halı ihracatının normale dönmesinin kendilerini sevindirdiğini belirtti.

Sektördeki rakamların umut verici olduğunu aktaran Kaplan, "Mayıs halı ihracatımız Türkiye geneli yüzde 48,5 artışla 234 milyon 317 bin dolar olarak gerçekleşmiştir. Tüm halı ihracatçılarımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin halı üretici ve ihracatçılarını da etkilediğine işaret eden Kaplan, üretim tesislerinin tekrar çalışmaya başladığını ve üretimin tüm hızıyla sürdüğünü kaydetti. Kaplan, üretmeye, istihdam oluşturmaya ve ihracatlarını artırmaya devam edeceklerini vurguladı.