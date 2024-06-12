'Türkiye’nin lojistik köylere ihtiyacı var'

Sanayi lojistiği ve proje yönetimi konularında danışmanlık hizmeti veren Alfa Invest’in 2024’ün ilk çeyreğini baz alan "Lojistik Sektörüne Genel Bakış" raporu yayınlandı.

İstanbul ve çevresinde hâlihazırda 9,7 milyon metrekare depo bulunduğu belirtilen rapora göre, depo kiralamalarında en fazla talep gören bölgeler Avrupa yakasında Hadımköy, Anadolu yakasında ise Tuzla. En yüksek depo kiraları metrekare başına 10-15 dolar ile Basın Ekspres yolu ve Dudullu’da.

Alfa Invest Direktörü Umut Arıkan yeni depo yatırımlarının önündeki en kritik engelin arsa fiyatları olduğunu belirterek, “Piyasada çok önceden arsa sahipliği olan yatırımcıların depo geliştirme eğiliminde olduğunu görüyoruz. Kısıtlı arz nedeniyle kira kontratlarının son dönemde döviz cinsine kaydığından da söz edebiliriz. Bu da önümüzdeki dönemde ‘Built to Suit’ depoların öne çıkacağını gösteriyor.” dedi.

Türkiye’nin lojistik köylere ihtiyacı bulunduğunu belirten Arıkan, yüksek maliyetler nedeniyle depo yatırımı ve geliştirmesi yapan firmaların özkaynaklarını kullanarak proje geliştirdiklerini bu nedenle stokların yetersiz kaldığını vurguladı.