Türkiye’nin maden ihracatı 2,7 milyar doları aştı

Türkiye’nin maden ihracatı yılın ilk 5 ayında geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 15,5 artış göstererek 2 milyar 372 milyon dolardan 2 milyar 742 milyon dolara yükseldi.

İstanbul Maden İhracatçıları Birliği’nin (İMİB) verilerinde göre üst gruplar bazında bakıldığında 2025 Ocak-Mayıs ayında 902 milyon dolar olan metalik cevherler ihracat 2026’nın ilk 5 ayında yüzde 26,5 yükselişle 1 milyar 141 milyon dolara çıktı. Doğal taş ihracatında da söz konusu dönemde yüzde 2’lik bir düşüş yaşandı.

2025 ilk 5 ayda 772 milyon dolar olan doğal taş ihracatı 756 milyon dolara geriledi. Endüstriyel minerallerde de ilk 5 ayda yüzde 13,5’lik artış yaşandı. 2025 yılının ilk 5 ayında 472 milyon dolar olan endüstriyel mineraller ihracatı 2025 Ocak-Mayıs döneminde 536 milyon dolara yükseldi.

Çin'e yapılan ihracat yüzde 44 arttı

En çok ihracat yapılan ülkeler sıralamasında 801 milyon dolarlık ihracatla Çin yer aldı. Geçen yılın ilk 5 ayında Çin’e yapılan ihracat 556 milyon dolar seviyelerindeydi. Söz konusu ülkeye yapılan ihracatta geçen yıla göre yüzde 44’lük artış yaşandı.

Listenin ikinci sırasında yer alan ABD’ye gerçekleştirilen maden ihracatında yüzde 0,7’lik gerileme görüldü. ABD’ye yapılan ihracat 220 milyon dolardan 218 milyon dolara düştü. Listenin üçüncü sırasındaki Bulgaristan’a 213 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirildi. Geçen yılın ilk 5 ayında Bulgaristan’a 172 milyon dolarlık ihracat yapılmıştı.

Bulgaristan’a ihracat yüzde 23,6’lık artış yaşandı. Listenin dördüncü sırasında İspanya yer aldı. İspanya’ya ihracat yüzde 8,3’lük artış görüldü. İspanya’ya ihracat 132 milyon dolardan 143 milyon dolara çıktı. Listenin beşinci sırasında ise 100 milyon dolarla İtalya yer aldı. İtalya’ya ihracatta yüzde 5,4’lük gerileme yaşandı. Geçen yılın ilk 5 ayında İtalya’ya yapılan ihracat 106 milyon dolar seviyelerindeydi.

İhracatı metal ve endüstriyel mineraller sırtladı

İMİB Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kazım Büyükgüçlü ihracat verileriyle ilgili yaptığı değerlendirmelerde şu ifadeleri kullandı:

“Bir önceki yıla göre genel maden ihracatındaki artış, ülke ekonomisi ve madenciliği için olumludur. Ancak bu artışı maden çeşitliliği açısından değerlendirdiğimizde, en büyük nedeni metal madenlerin ve endüstriyel minerallerdeki üretim artışı olarak görüyoruz. Bunun da birbirini destekleyen iki ana faktörden kaynaklandığını söylemek mümkün.

Birincisi, yurt içi metal madenciliği üretiminin; ikincisi de yurt dışı metal maden talebinin artması şeklinde yorumlanabilir. Dolayısıyla, arz ve talep birbirini destekleyen şekilde artış eğilimine girmiştir. Bunun yanında doğal taş sektöründeki yüzde 2’lik düşüşün çeşitli sebepleri var.

Bu sebeplerden bazıları doğal taş yerine ikame olarak kullanılabilen porselen, seramik ve kuvars bazlı ürünlerin piyasada yavaş yavaş doğal taş pazarından pay almış olması; artan maliyetler ve sürdürülebilir olmaktan uzaklaşan mermer ocaklarının yavaş yavaş kapanmaya başlaması; yeni doğal taş ruhsatlarının izin süreçlerindeki bürokratik engeller nedeniyle yeni doğal taş ürünlerinin piyasaya zamanında girememesidir.

Bizler de, İMİB olarak bir yandan metal madenlerindeki bu yükseliş ivmesini korumak, diğer yandan doğal taş sektörümüzün sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına ilgili tüm mecralarda sektörümüz için çalışmayı sürdüreceğiz.”