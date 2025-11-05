“Türkiye’nin medikal markalarını dünyaya taşıyacak mühendislere ihtiyacı var”

EKONOMİ (BURSA) - Kocaeli Üniversitesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü öğrencileriyle bir araya gelen Türkay Eyrice, “Ülkemizin kendi medikal cihazlarını üreten, kendi yazılımlarını geliştiren, kendi markalarını dünyaya taşıyan mühendislere ihtiyacı var” dedi. Eyrice, biyomedikal mühendisliğinin insan yaşamına doğrudan dokunan stratejik bir alan olduğuna dikkat çekerek, “Üreten Türkiye hedefinde yerli teknolojileri geliştirip dünyaya satan genç mühendisler çok önemli bir rol üstlenecek” ifadelerini kullandı. Türkiye’de sağlık kurumlarında yaklaşık 20 bin farklı tıbbi cihaz ve sistemin kullanıldığını belirten Eyrice, bunların büyük bölümünün hâlâ yurt dışından ithal edildiğini söyledi. Eyrice, yapay zekâ, biyomalzeme, medikal robotlar ve sensör teknolojilerinin geleceğin en stratejik alanlarını oluşturduğunu kaydetti.

Yerli diş protezinde dünya liginde

Küçük bir laboratuvarla 1999’da yola çıktıklarını hatırlatan Eyrice, bugün dört şirketten oluşan Eyrice Dental Grubu’nun Türkiye’nin önde gelen diş sağlığı markalarından biri haline geldiğini belirtti. Bursa TEKNOSAB’da yaklaşık 15 milyon dolarlık yatırımla inşa edilen yeni üretim tesislerinin, yıllık 2 milyon diş protezi üretim kapasitesine sahip olacağını açıklayan Eyrice, “Enerjisini kendi üreten, tıbbi atıklarını kendi bertaraf eden, yapay zekâ destekli üretim sistemlerine sahip çevreci bir fabrika kuruyoruz” dedi. Bu yatırımla Türkiye’nin, ABD, Hindistan ve Çin’in ardından yüksek teknolojiyle diş protezi üretebilen dördüncü ülke olacağını vurguladı.

Yapay zekâ üretimin merkezinde

Yeni fabrikanın tamamen dijitalleşme ve yapay zekâ teknolojileriyle donatıldığını belirten Eyrice, 3 boyutlu tarama sistemleri, CAD-CAM destekli tasarımlar ve robotik üretim hatları sayesinde kişiye özel, hatasız ve hızlı üretim yapıldığını söyledi. Eyrice, bu sistemlerin tasarımında biyomedikal mühendislerinin bilgi birikiminin büyük önem taşıdığını da sözlerine ekledi. Eyrice, TEKNOSAB’daki yeni tesisin yalnızca bir üretim alanı değil, aynı zamanda bir eğitim ve Ar-Ge merkezi olarak da tasarlandığını vurguladı. Üniversitelerle yapılacak iş birlikleriyle öğrencilerin staj ve proje geliştirme süreçlerinde aktif yer alacağını ifade eden Eyrice, “Yaklaşık 1.000 kişiye istihdam sağlayacak bu tesis, genç mühendisler için uygulamalı bir öğrenme ortamı sunacak.