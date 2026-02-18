Türkiye'nin turizm ve restoran sektörüne yapay zeka destekli çözüm: Heyhotel AI

2025 yılında Türkiye'nin turizm geliri bir önceki yıla göre yüzde 6,8 artarak 65,2 milyar dolara ulaşırken konaklama ve yeme-içme sektörünün de bu büyümeye paralel şekilde dijital teknolojilerle desteklenmesi büyük önem taşıyor. Otel ve restoranlar için uçtan uca yönetim sistemleri geliştiren Protel de sektördeki bu ihtiyacı dikkate alarak yapay zekâ tabanlı misafir iletişimi çözümü Heyhotel AI ile stratejik iş birliği yaptı. Protel ve Heyhotel AI'ın iş ortaklarının kullanımına sunduğu sistem; otel ve restoranlarda misafirle temasın başladığı ilk andan sürecin sonuçlanmasına kadar iletişimi 35'ten fazla dilde, 7/24 ve çok kanallı olarak yönetebilen entegre bir operasyon katmanı sağlıyor.



Heyhotel AI; telefon, WhatsApp, Telegram gibi web tabanlı sohbet ve mobil uygulama üzerinden gelen talepleri tek merkezde toplayabiliyor. Sesli ve yazılı yapay zekâ ajanları sayesinde misafir taleplerine anında yanıt verirken; rezervasyon, temizlik, teknik servis ve restoran süreçlerini doğru departmana yönlendiriyor ve tamamlanana kadar bu süreçleri takip ediyor. İletişim kanalları üzerinden taleplerin %90'ını insan müdahalesi olmadan sonuçlandırabilen sistem, işletmelerin operasyonel yükünü hafifletirken, yanıt hızındaki artışla rezervasyon kaçırma oranlarını da en aza indiriyor.



OPERA Cloud, MICROS Simphony Cloud, Oracle Hospitality Suite 8, Barboon, Check and Place ve diğer PMS/CRS sistemleriyle entegre çalışabilen çözüm; çağrı trafiği, mesaj yoğunluğu, departman iş yükü ve memnuniyet verilerini gerçek zamanlı olarak izlenebilir hale getiriyor. Ortalama 2–4 hafta içinde devreye alınabilen yapı, farklı ölçeklerdeki işletmelere uyarlanabiliyor. Protel'in Heyhotel AI'yi portföyüne dahil etmesiyle birlikte, konaklama sektöründe misafir iletişiminin daha entegre, daha görünür ve daha yönetilebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.



Protel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan'ın yanı sıra Heyhotel Kurucuları Ahmet Göker, Z. Emre Çüngüşlügil ve Ekin Şen'in katılımlarıyla gerçekleştirilen basın toplantısında; çözümün sahadaki uygulamaları canlı demolar üzerinden katılımcılara gösterildi.

“Yapay zekâ, misafir iletişiminde yeni bir standart oluşturuyor”

Toplantıda konuşan Protel Holding Yönetim Kurulu Başkanı Metin Arghan, “Günümüzde konaklama sektöründe misafirle temas artık tek bir kanal üzerinden ilerlemiyor. Telefon, mesajlaşma uygulamaları, web ve mobil kanallar üzerinden eş zamanlı ve yoğun bir iletişim akışı var. Bu yapı, operasyonel yükü artırırken yanıt hızını gelir ve memnuniyetle ilişkilendiriyor. Protel olarak 36 yıllık deneyimimizle, sektörün bu gelişmeleri dikkate alarak operasyon modellerini dönüştürmesi gerektiği gerçeğinden hareket ederek Heyhotel AI'yi portföyümüze dahil ettik. Bu sayede iş ortaklarımızın misafir iletişimini daha entegre, ölçülebilir ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmasına yardımcı olmayı amaçlıyoruz. Hedefimiz, 2026 yılı sonuna kadar yaklaşık 500 işletmeyi bu teknolojiyle buluşturarak sektörün dijital gücünü artırmak” dedi.

Dağınık iletişimden entegre operasyon modeline geçiş

Heyhotel AI Kurucu Ortağı ve CEO'su Ahmet Göker ise konaklama sektöründe misafir iletişiminin parçalı bir yapıda ilerlediğini belirterek şunları söyledi: “Rezervasyon öncesi sorulardan oda servisi ve teknik destek taleplerine, restoran ve spa rezervasyonlarından konaklama sonrası iletişime kadar tüm temas noktalarını sesli ve yazılı olarak tek bir platform üzerinden yönetiyoruz. Heyhotel AI ile misafirleri karşılamanın da ötesine geçerek süreci yöneten ve sonuçlandıran bir yapı sunuyoruz. Heyhotel AI, gelen çağrı veya mesajı analiz eder, işletmenin kurallarına göre uygun seçenekleri oluşturur ve süreci rezervasyon ya da tamamlanmış bir hizmetle sonuçlandırır. Bu yapı, mevcut otel yönetim sistemleri ve merkezi rezervasyon sistemleri ile entegre çalışır.”

Farklı segmentlere uyarlanabilir yapı

Heyhotel AI Kurucu Ortağı ve COO'su Z. Emre Çüngüşlügil de platformun farklı ölçek ve segmentlerdeki işletmelere uyarlanabildiğine dikkat çekerek şu bilgileri paylaştı: “Sektörde lüks konaklama hizmeti veren oyunculardan global zincir markalara kadar her işletmenin önceliği farklı. Bu nedenle Heyhotel AI'yi yalnızca bir iletişim çözümü olarak geliştirmedik, marka kimliğine ve operasyonel modele uyum sağlayabilen stratejik bir altyapı olarak da konumlandırdık. Entegrasyon sürecinde teknik uyum kadar servis akışı ve misafir beklentisi de analiz ediliyor. Çözümümüz entegre veri akışı ve izlenebilir süreç yönetiminin kritik önem taşıdığı çok departmanlı ve yüksek hacimli işletmelerde büyük kolaylık sağlarken butik işletmelerde de niş çözümleriyle müşteri memnuniyeti ve süreç iyileştirmeyi beraberinde getiriyor.”

Restoran tarafında çok kanallı ve veri odaklı iletişim

Heyhotel AI Kurucu Ortağı Ekin Şen ise “Restoranlarda misafir iletişimi artık telefon, WhatsApp ve web gibi birçok kanaldan parçalı biçimde ilerliyor. Heyhotel AI bu yapıyı tek bir operasyon katmanında topluyor. Rezervasyon taleplerinden bekleme listesi ve masa planı yönetimine, alerjen ve özel diyet notlarından özel gün organizasyonlarına kadar tüm süreçler tek akışta yönetilebiliyor. Özellikle çok şubeli yapılarda çözümümüz sunduğu veri analitiği imkânı sayesinde hangi kanalların daha fazla rezervasyona dönüştüğü ve hangi saatlerde yoğunluk yaşandığı net biçimde görülebiliyor, çoklu dil desteği ise uluslararası misafir ağırlayan işletmeler için önemli bir avantaj sağlıyor” dedi.