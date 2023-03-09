TÜRKPATENT'ten Ankaralı sanayicilere bilgilendirme

ASO Meclis Salonu'ndaki etkinlikte konuşan, Oda Başkanı Seyit Ardıç, ülkenin fikri sermayesinin artırılmasının ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesinin, istikrarlı ekonomik büyüme ve kalkınma hedeflerinin anahtar bileşeni olduğunu belirtti.

Ardıç, bu bileşenlerin özellikle sanayi sektöründe kritik önem taşıdığını kaydederek, sanayi işletmeleri bünyesindeki AR-GE merkezlerinde sürdürülen teknoloji ve inovasyon faaliyetlerinin yoğunlaştırılması ve korunmasının, Türk sanayisinin uluslararası rekabet gücünü artırmak anlamına geldiğini söyledi.

11. Kalkınma Planı'nın ana hedefleri arasında "İstikrarlı ve Güçlü Ekonomi" ile "Rekabetçi Üretim ve Verimlilik" bulunduğuna işaret eden Ardıç, "Planın üretim ve verimlilik odağı, Türkiye'nin uluslararası rekabet gücünün artırılması ve yüksek katma değer yaratılması için değerli bir perspektif sunmaktadır. İmalat sanayisinin katma değerli üretim yapabilmesi için yeniliği esas alan bir yapıya kavuşturulması temel amaçtır." diye konuştu.

Ardıç, katma değerli ve yerli üretimi güçlendirmede, milli teknoloji hamlesini başarmada, fikri mülkiyetin hukuki altyapısı ve uygulamasının önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Yenilik üretimi ve fikri mülkiyet konusunda Ankara, 2022 Türk Patent ve Marka Kurumu verilerine göre, tasarım başvurularında 4 bin 548 başvuru ile 4. sırada yer alıyor. Tasarım sayısı, 2019'da 2 bin 926 idi. Markada 16 bin 101, faydalı modelde 502, patentte 1172 başvuru ile Ankara ülke genelinde 2. sırada yer alıyor. Geçen yıl en fazla patent başvurusu yapan ilk 10 firmanın 3'ü Ankara Sanayi Odası üyesidir. Ayrıca, patent kategorisinde '2023 yılının En'leri' arasında 1. sırada yer alan ASELSAN ile 3. sırada yer alan TUSAŞ, Oda'mız üyelerindendir."

Bu veriler ışığında Ankara'nın patent, marka, tasarım ve faydalı model çalışmaları açısından büyük bir potansiyele sahip olduğunu ifade eden Ardıç, Oda üyeleri ile TÜRKPATENT arasındaki işbirliğini artırmayı amaçladıklarını dile getirdi.

Ardıç, bu doğrultuda, sanayicilerin sınai haklar konusunda bilinçlendirilmesine katkı sağlamak, yenilikçiliği, üretkenliği ve yaratıcılığı teşvik ederek ulusal inovasyon sistemini güçlendirmek ve Türk sanayicisinin rekabet gücünü artırmak amacıyla, TÜRKPATENT ile ASO arasında 2013 yılında imzalanan çerçeve protokol kapsamında çalışmalar yürüttüklerini anlattı.

En fazla sınai mülkiyet başvurusu alan kurumuz

TÜRKPATENT Başkanı Cemil Başpınar da paydaşların geri bildirimlerini çok önemsediklerini kaydederek, etkinliğini diğer illerde de devam ettirme gayreti içerisinde olduklarını vurguladı.

Başpınar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kurumumuzun temel misyonu, rekabet gücünü artırmak. Temel olarak şehirlerimizin, üniversitelerimizin ve sanayilerimizin sınai mülkiyet kapasitesini arttırmayı hedefliyoruz. Bu oluşturduğumuz ekosistem ne kadar iyi işlerse Türkiye'nin sanayisi bundan büyük fayda görür. Biz hem kurum olarak kendi hizmetlerimizin kalitesini arttırmak istiyoruz aynı zamanda da Türkiye'nin etkin işleyen fikri mülkiyet ekosistemine sahip olmasını istiyoruz. Avrupa'da en fazla sınai mülkiyet başvurusu alan kurumuz. Bunu daha da geliştirmek istiyoruz."

Açılış konuşmalarının ardından Başpınar ve TÜRKPATENT uzmanları, etkinliğe katılan ASO üyelerine, patent, marka, tasarım ve tescil süreçlerine ilişkin bilgi verdi ve soruları yanıtladı.