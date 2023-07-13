TURSSA’nın gelecek 20 yılına sürdürülebilirlik damga vuracak

Kuruluşunun 20. yılını geride bırakan Türk Gemi Tedarikçileri Derneği (TURSSA), gelecek 20 yılda ajandasının ilk sırasına sürdürülebilirliği alacak. TURSSA Başkanı Zihni Memişoğlu, sürdürülebilirlik kavramının bireysel ve kurumsal hayatta giderek daha fazla yer kapladığını, önümüzdeki dönemin birçok bakımdan belirsizliklerle dolu bir dönem olacağını, gelecek 20 yıl için de gelişen ve gelişmekte olan ülkelerin rekabet avantajı için kendilerine yeni stratejiler belirlediğine dikkat çekti.

Zihni Memişoğlu, tüm bunların TURSSA’nın da ajandasında önemli yer tutacağını anlattı. Öte yandan “sürdürülebilirlik kavramının” tüm bu konulardan çok daha önemli olarak, bireysel ve kurumsal hayatta giderek daha fazla yer kapladığını dile getiren Memişoğlu, şöyle konuştu:

“Bugünün ihtiyaçlarını, gelecek nesillerin kendi ihtiyaçlarını karşılama yeteneğinden ödün vermeden karşılamak’ olarak tanımlanan sürdürülebilirlik kavramının, sadece çevre ve doğal kaynakları korumak değil, sosyal ve ekonomik boyutlarının olduğunun bilincindeyiz. Sürdürülebilirlik konusundaki 3R kuralı (Reduce – Reuse – Recycle) / Azalt, Tekrar Kullan, Geri Dönüştür) ile kaynak kullanımını azaltmak, tekrar kullanmak ve doğaya geri kazandırmak çerçevesinde; doğal kaynakları korumayı, enerji ve para tasarrufu sağlamayı hedefliyoruz. Ürün, hizmet ve maddelerin mümkün olduğu kadar doğal dolaşımda kalmasının önemini biliyoruz.”