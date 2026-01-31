Uçak kiralama sektöründe konsolidasyon beklentileri güçleniyor

Ticari uçak filosunun önemli bir bölümünü yöneten uçak kiralama şirketleri, ekonomik yavaşlama sinyalleri, jeopolitik riskler ve finansman koşullarındaki sıkılaşmaya rağmen faaliyetlerini istikrarlı biçimde sürdürüyor. Uzun vadeli kira sözleşmeleri ve havayollarının filo yönetiminde kiralama modeline olan bağımlılığı, sektörün kısa vadeli görünümünü destekleyen temel unsurlar arasında yer alıyor.

Uçak üreticilerinde yaşanan teslimat gecikmeleri ve üretim kapasitesine ilişkin kısıtlar, mevcut filoların kullanım süresini uzatırken, bu durum kiralama şirketlerinin varlık değerlerinin korunmasına katkı sağlıyor. Boeing ve Airbus’ın yüksek seviyelerde seyreden sipariş birikimi de orta vadede sektör için destekleyici bir unsur olarak öne çıkıyor.

Artan borç maliyetleri zayıf şirketleri baskılıyor, güçlüler piyasayı domine ediyor

Buna karşılık risklerin niteliği değişiyor. Artan finansman maliyetleri, ölçek avantajı bulunmayan ve sermaye yapısı zayıf şirketler üzerinde baskıyı artırıyor. Bu ortamda güçlü bilançolara sahip büyük oyuncuların pazar konumlarını sağlamlaştırması ve sektörde birleşme ve satın alma faaliyetlerinin hız kazanması bekleniyor.

Önümüzdeki dönemde sektörün seyrinde bilanço disiplini, varlık yönetimi ve finansal esnekliğin daha belirleyici hale gelmesi öngörülürken, konsolidasyon sürecinin hız kazanabileceği değerlendiriliyor.