Ultra nadir Pembe elmas satıldı mı? 35 milyon doları kim verecek?

Eşsiz renk ve parlaklığa sahip olan pembe bir elmas, Sotheby’s müzayede evi tarafından New York’taki açık artırmaya çıkacak.

Haziran ayında gerçekleşecek satışta elmasın 35 milyon dolardan daha fazla bir fiyata alıcı bulması bekleniyor.

10.57 karat ağırlığındaki ve “The Eternal Pink” adı verilen “ultra nadir” değerli taş, Güney Afrikalı De Beers şirketinin, Botswana’daki madenlerinden birinde ortaya çıkardığı taşın üzerinden dört yıl sonra bu haziran ayında satışa sunulacak.

Sotheby’s’e göre, resmi olarak “morumsu pembe” olarak sınıflandırılan bu elmas, müzayedede sergilenen en değerli elmas olarak dikkat çekiyor. Müzayede evinin Amerika mücevherat başkanı Quig Burning, yaptığı açıklamada taşın “tarihin en önemli elmaslarından biri olduğunu” ifade etti.

Elmasların değeri, genellikle gemoloji uzmanlarının dört “C” olarak adlandırdığı faktörlere bağlıdır: karat, kesim, renk ve berraklık. Fiyatları yükselişte Pembe elmaslar, son yıllarda değerini artırdı.

Bunun nedeni, kısmen 2020’de kapanan Avustralya’nın Argyle Madeni’nin, dünyadaki pembe elmasların büyük bölümünü üretmesi ve bu durumun arzdaki düşüşe neden olması. Pembe elmaslar arasında açık artırma rekorları da bulunuyor.

Ultra nadir pembe elmaslar dünya genelinde sadece birkaç kez satıldı.



2019 yılında, 18.96 karatlık bir pembe elmas, İsviçre'deki Christie's müzayedesinde 50 milyon dolara satıldı bu da dünya rekoru olarak kayıtlara geçti. Bunun yanı sıra, 2017 yılında, dünyanın en büyük pembe elması olan "Pink Star" 59.6 milyon dolara satılmıştır ve o zamanlar dünya rekorunu kırmıştır.