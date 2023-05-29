"Uluslararası pet fuarlarında daha çok Türk firması görmek istiyoruz"

Bentaş Bentonit CEO’su Turgay ÖMÜR, Pet sektörüyle ilgili merak edilen soruları yanıtladı.

Bentaş Bentonit CEO’su Turgay ÖMÜR, Pet sektörünün uluslararası fuarlarda yerli sektör temsilcileri tarafından ilgi gördüğünü belirtti. Ömür, ‘‘Sizlerin de belirttiği gibi, her geçen yıl ülkemizin Pet Sektöründeki kıymetli üreticileri uluslararası fuarlara katılmaya gayret ediyorlar. Bentaş Bentonit olarak, uzun yıllardır sektörün ileri gelen uluslararası fuarlarına katılım sağlıyoruz. Bu sayede, ihracatımız ve ihracata bağlı hedeflerimizin gerçekleşmesi ile ülkemize katkı sağlamış oluyoruz. Dileğimiz, Zoomark ve benzeri uluslararası pet fuarlarında daha çok Türk firması görmek.’’ dedi.

Zoomark fuarının önceki ve şimdiki dönemleri hakkında konuşan Ömür, ‘‘Bentas Bentonit olarak Zoomark fuarına bu yıl 7. Kez katılmış olduk. 2010 yılından bu yana her iki yılda bir katılım sağlamaya özen gösteriyoruz. Zoomark fuarını pet sektöründeki en büyük ikinci fuar olarak görmek yanlış olmayacaktır. Özellikle bu yıl, sektörün de büyümesi ile beraber 1000’den fazla firma Zoomark da katılımcı olarak yer aldı. İlave olarak 35.000’i aşkın ziyaretçi ile sektör için çok güzel bir organizasyon olmuş oldu.’’ dedi.

Fuara katılımın en fazla Avrupa’dan olduğunu belirten Ömür, ‘‘15-17 Mayıs boyunca toplam 3 gün süren Zoomark fuarında bizler de 80’in üzerinde görüşme gerçekleştirdik. Bunun yani sıra mevcut müşterilerimiz de bizler Zoomark’a katıldığımız için ziyaret etme nezaketinde bulundular. Bizim tecrübelerimize göre en çok Avrupa’dan ziyaretçi olduğunu söyleyebiliriz. Takiben Uzak Doğu ve Ortadoğu’dan ziyaretçiler yoğunluktaydı.’’ ifadelerine yer verdi.

Bentaş Bentonit’in fuar boyunca ilgi gördüğünü belirterek sözlerine devam eden Ömür, ‘‘Bentaş Bentonit’in ihracat ekibi Zoomark boyunca 110’un üzerinde yüz yüze görüşme sağladı. Bunların büyük bir kısmı, bizleri sektörden bilen ve çalışmak isteyen ziyaretçilerdi. Diğer ziyaretçilerimiz mevcut müşterilerimizden oluşmaktaydı.’’ dedi.

Fuar öncesi hazırlıklara değinen Bentaş Bentonit CEO’su Turgay ÖMÜR, ‘‘Bu konuda yaptığımız hazırlıklar daha çok görsel hafızaya yönelikti. Stant tasarımımızın da yardımı ile beraber ürünlerimize, tesislerimize ve şirketimize ait birçok tanıtım filmi ile ziyaretçilerimizi karşıladık.’’ dedi.

Bentaş Bentonit firmasının önümüzdeki fuarlara katılım durumunu değerlendiren Ömür, ‘‘Henüz belli olmamak ile beraber Uzak Doğuda düzenlenecek olan fuarları takip ediyoruz. Bentaş Bentonit olarak bu yıl farklı bir uluslararası fuara katılmayı düşünmesek de, marka distribütörlerimizin katıldığı fuarları ziyaret ediyor olacağız.’’ dedi.

Fuara katılım sağlayıp Sözcü Bentaş Bentonit standını ziyaret edenlere teşekkür eden Ömür, ‘‘Öncelikle herkese vakit ayırdıkları için teşekkür etmemiz gerekir. 1.000’in üzerinde stant olduğunu düşündüğünüzde bizlere ayrılan zaman oldukça kıymetli. Bizler de ziyaretleri sonrası tüm dostlarımıza, ii ortaklarımıza ve distribütörlerimize yıllardır beğendikleri hizmeti ve urunu sunmaya devam edeceğiz.’’ ifadelerini kullandı.

Zoomark International 2023 fuarında tanıttıkları ürünler hakkında bilgi veren Ömür, ‘‘Zoomark boyunca üretimini yaptığımız Bentonit Kedi kumlarımızı tüm ziyaretçilerimize sunmuş olduk. Bunun yani sıra, markalarımıza yaptığımız kuru ve yaş mama ürünlerimiz de ilk defa ziyaretçilerimiz ile buluşmuş oldu.’’ dedi