Uzmanı uyarıyor: Bakımsız asansörlerin kurbanı olmayın!

Asansör kazalarının başlıca nedenleri arasında bakım eksikliği, yanlış montaj ve hatalı kullanım gibi nedenlerin olduğunu belirten Efe, yaşanmış asansör kazalarını uzman gözüyle değerlendirerek benzer kazalar yaşanmaması için alınması gereken önlemleri anlattı.

Asansörlerde kabinlerin düşmesi, sıkışmaların yaşanması gibi muhtemel kazalar ölümlere neden olurken, bakımların ihmal edilmesi kazalara davetiye çıkarıyor.

Asansör kullanırken dikkatli olmak önemli

Asansör uzmanı Efe, "Asansöre binerken, bir şey yüklerken veya asansörün içinden bir şey çıkartırken olabildiğince dikkatli olmanız gerekiyor. Özellikle ip, halat gibi malzemeler asansör sensörlerinin algılayabileceğinden daha küçük olduğu için asansörün hareketli yüzeylerine sıkışma olasılığı çok yüksek ve bu da kazalara sebep olabiliyor" dedi ve asansör kullanırken dikkat edilmesi gereken noktaları sıraladı.

Asansör kullanırken dikkat edilmesi gerekenler:

· Düzenli olarak bakımı yapılmamış asansörleri kullanmayın.

· Işığı yanmayan veya kendinizi görmediğiniz asansörlere binmeyin

· Asansör kapısı kapanmasın diye el, kol veya ayak ile müdahale etmeyin

· Asansörde taşıma kapasitesinin üzerinde yük veya insan olmadığından emin olun.

· Asansöre binerken, bir şey yüklerken veya asansörün içinden bir şey çıkartırken olabildiğince dikkatli olun.

Efe ayrıca, "Asansörde bir arıza durumunda panik yapmamak çok önemli. Modern asansörler, elektrik kesintisi durumunda otomatik olarak en yakın kata iner ve kapılarını açar. Eğer asansör hareket etmiyorsa, asansör içindeki acil durum butonunu kullanarak yardım çağırın ve profesyonel yardım gelene kadar sakin kalmaya çalışın" diye ekledi.

Bina yöneticilerine de seslenen Efe, "Asansörünüzün bakım ve onarımını mutlaka yetkili firmalara yaptırın. Ayrıca, asansörünüzün yeşil etiketli olduğundan emin olun. Bu etiket, asansörün yıllık kontrolden geçtiğini ve güvenli olduğunu gösterir," diyerek uyarıda bulundu.

Asansör uzmanı Hasan Efe’nin Türkiye’de ve dünyada yaşanan tehlikeli asansör kazalarını değerlendirdiği videoyu aşağıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz:

https://www.youtube.com/watch?v=1ngm7Pt3j7Y