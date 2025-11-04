Veri merkezleri gayrimenkul sektörünün geleceğini şekillendirecek

Gayrimenkul Yatırımcıları Derneği’nin (GYODER) Folkart katkılarıyla hazırlanan "GYODER Gösterge" 2025 3. Çeyrek Raporu, gayrimenkul sektörünün güncel performansını ve öne çıkan trendlerini ortaya koymaya devam ediyor.

“Veri Merkezlerinin Geleceği” dosya konusunun ele alındığı 41. sayıda, veri merkezlerinin gayrimenkul sektörünün stratejik dönüşümünde rolü sektör profesyonellerinin öngörüleriyle aktarılıyor.

Rapora göre, 2025 yılının ilk sekiz ayında Türkiye’de toplam konut satışları 978.070 adet olarak gerçekleşti ve bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,3 artış kaydetti. Bu rakam, veri tarihinde en düşük konut kredisi faizlerinin görüldüğü 2020 yılının ilk sekiz ayındaki 1.024.534 adetlik satışın ardından kaydedilen en yüksek ikinci satış performansı olarak öne çıkıyor. Yeni konut fiyatları yıllık bazda yüzde 31,0 artarken, reel bazda yıllık değişim yüzde -1,2 olarak gerçekleşti. İlk satışlar 295.524 adet, ikinci el satışlar 682.546 adet olarak kayıtlara geçti; ipotekli satışlar ise yüzde 84,7 artışla 141.227 adede ulaştı.

Yabancılara yapılan konut satışları ise 13.077 adet olarak gerçekleşti ve geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 13,2 azaldı. Toplam satışlar içindeki payı ise yüzde 1,9’dan yüzde 1,3’e geriledi. Ülke bazında en fazla alım, 2.253 adetle Rusya Federasyonu vatandaşları tarafından gerçekleştirildi. İl bazında ise İstanbul 4.797 adetle ilk sırada yer alırken, Antalya 4.380 adet ve Mersin 1.036 adetle onu takip etti.

Sektöre referans olmaya devam edecek

Gösterge’nin sektörde doğru kararların alınmasına rehberlik eden önemli bir kaynak olmaya devam ettiğini vurgulayan GYODER Başkanı Neşecan Çekici, ‘Bu sayımızın dosya konusunu veri merkezleri olarak belirledik. Güncel ve stratejik bir alanı ele alarak, sektör profesyonellerinin görüşlerini paylaştık. Gösterge raporumuz yalnızca verileri sunmakla kalmıyor; bu verilerin yön gösterdiği stratejileri ve sektördeki dönüşümleri de aktarıyor. Bugüne kadar olduğu gibi 41’inci sayımızda da gayrimenkul ekosistemine yön veren içerikler üretmeye devam ediyoruz. Aldığımız olumlu geri dönüşler, doğru yolda ilerlediğimizin ve sektöre değer kattığımızın en somut kanıtıdır.” ifadelerini kullandı.

Folkart katkılarıyla hazırlandı

On bir yıldır, şeffaf ve kapsayıcı yayıncılık anlayışıyla sektöre ışık tutan Gösterge raporunun 41. ve 42. sayılarının yayınlanmasına destek olmaktan büyük bir gurur duyduklarını ifade eden Folkart Yapı Genel Müdürü Metin Sancak rapora ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

‘’Gayrimenkul sektörünün nabzını tutan, güvenilir verilerle yön veren GYODER Gösterge raporunun iki sayısına destek vermekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz. Sektörümüz, ülke ekonomisinin en dinamik ve stratejik alanlarından biri. Bu ölçekte bir sektörde sağlıklı kararların alınabilmesi, ancak doğru, güncel ve şeffaf verilerle mümkün olabilir. GYODER Gösterge tam da bu noktada, tüm paydaşlara ışık tutan çok değerli bir kaynak olarak öne çıkıyor. Folkart olarak biz, yalnızca sektörde faaliyet gösteren bir oyuncu değil; aynı zamanda sektörün gelişimi, sürdürülebilirliği ve geleceğe güvenle ilerlemesi için sorumluluk alan bir kurum olmayı benimsiyoruz. Bu anlayışla, bilgiye ve analize dayalı bu tür çalışmaları desteklemeyi, sektöre katkı sunmanın en anlamlı yollarından biri olarak görüyoruz. GYODER Gösterge’nin her sayısında ortaya koyduğu detaylı analizler, trendler ve veriler, gayrimenkul sektörünün daha güçlü, daha rekabetçi ve daha vizyoner bir yapıya kavuşmasına önemli bir katkı sağlıyor. Bu değerin bir parçası olmak, bizim için yalnızca bir sponsorluk değil, aynı zamanda sektöre olan inancımızın ve bağlılığımızın somut bir göstergesidir. Önümüzdeki dönemde de bilgi paylaşımını, şeffaflığı ve sektörel dayanışmayı destekleyen her çalışmanın yanında olmaya devam edeceğiz.’’

GYF pazarı büyüme hızını koruyor

2025’in ikinci çeyreği itibarıyla Gayrimenkul Yatırım Fonları (GYF) pazarı, önemli bir büyüme performansı gösterdi. Yatırım almış 244 fonun bulunduğu piyasada toplam büyüklük bir önceki çeyreğe göre yaklaşık yüzde 19,3 artışla 175,1 milyar TL’ye ulaştı. Rapora göre, GYF pazarı 2018 yılından bu yana her çeyrek pozitif bir büyüme kaydediyor. 2025 ikinci çeyrek verileri, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 78,9 artışla 97,9 milyar TL’den 175,1 milyar TL’ye yükseldi.

İstanbul'da ofis kiralamaları metrekare bazında azaldı

2025 yılının ilk yarısında İstanbul ofis piyasasında toplam kiralama işlemi 103.367 metrekareye ulaştı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15’lik bir düşüşe işaret ediyor. İlk çeyrekte 67.089 metrekare, ikinci çeyrekte ise 36.278 metrekare kiralama işlemi gerçekleşti. Arz ise 7,18 milyon metrekare seviyesinde sabit kaldı. Boşluk oranı yüzde 9,9 ile sınırlı bir artış göstererek durağanlığını korudu. Gerçekleşen işlemlerin yüzde 81’i metrekare yüzde 62’si adet bazında yeni kiralamalardan oluştu. Ancak yeni kiralama işlemleri metrekare bazında geçen yıla göre yüzde 23 azaldı. Bu azalma, kiracıların yüksek kira seviyeleri nedeniyle yeni alanlara geçmek yerine mevcut sözleşmelerini yenilemeyi tercih ettiğini gösteriyor. Bölgesel dağılıma bakıldığında, kiralama işlemlerinin yüzde 47’si merkezi iş alanlarında (MİA), yüzde 47’si ise Anadolu Yakası’nda gerçekleşti. Büyük metrekareli ofis alanlarının sınırlı olması nedeniyle şirketlerin daha küçük metrekareli alanlara yöneldiği gözlemleniyor. Bu eğilim, birincil kira seviyeleri üzerinde yukarı yönlü baskı yaratmaya devam ediyor.

2026’da 6 yeni AVM açılması bekleniyor

2025 yılı Ekim ayı itibarıyla Türkiye genelinde 441 alışveriş merkezi bulunuyor. Toplam kiralanabilir alan yaklaşık 13,7 milyon metrekareye ulaştı. 2026 yılı sonuna kadar 205 bin metrekare büyüklüğünde 6 yeni AVM’nin açılması planlanıyor. Böylece 2026 yıl sonu itibariyle toplam arzın 13,9 milyon metrekare seviyesine çıkması bekleniyor. Organize perakende yoğunluğu, Türkiye genelinde 1.000 kişi başına 160 metrekare düzeyindeyken, İstanbul 312 metrekare ile ülke ortalamasının yaklaşık iki katı yoğunlukla öne çıkıyor. Türkiye genelinde perakende yoğunluğunun 163 metrekare seviyesine çıkması bekleniyor.

Lojistik alanlarında arz sınırlı

İstanbul-Kocaeli ekseninde ticari amaçlı 7,9 milyon metrekare lojistik alan bulunuyor. İnşaat halindeki projeler 471 bin metrekareyle sınırlı kaldı. Bu durum kiralama hacmini etkiledi. Boşluk oranları İstanbul Avrupa'da yüzde 1,9, İstanbul Asya'da yüzde 1,3, Kocaeli'de yüzde 1,8 olarak hesaplandı. Aylık birincil kira, metrekare başına dolar bazında 11,25 dolar, Türk lirası bazında 470 lira seviyesine ulaştı. Arzın sınırlı kalması, kira fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.