Veterinerlik öğrencileri için uygulama ağırlıklı ileri eğitim programı tamamlandı

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ANKARA (EKONOMİ)

Genç veterinerler adaylarına yönelik olarak ileri düzey eğitim programı “Genç Masterclass Eğitim Programı” tamamlandı.

Program Türkiye Acil Veteriner Hekimleri Derneği (TuVECCA) işbirliğinde hayvan sağlığı-beslenmesi alanında faaliyet gösteren Royal Canin ile tıbbi teknoloji şirketi Medronic işbirliğinde yapıldı. Programda, alandaki bilimsel gelişmeler, hayvan beslenmesi, ileri tıbbi teknoloji alanlarında, uygulamalı olarak verildi.

Eğitim programının farklı uzmanlık alanlarındaki bilgilerin tek bir eğitim programında toplanması özelliği taşıdığı kaydedildi.

Türkiye’nin farklı yerlerindeki veteriner fakültelerinin 5. Sınıf öğrencilerinin katıldığı belirtilen açıklamada, Türkiye’de ilk kez bu nitelikte bir eğitim programı yapıldığı vurgulandı.

Açıklamada, “Genç Masterclass, yalnızca bir eğitim programı olarak değil; özel sektör, meslek kuruluşu ve sağlık teknolojisi alanındaki uzmanlığın ortak bir amaç etrafında buluştuğunda gençlerin mesleki gelişimine nasıl değer katabileceğini ortaya koyan örnek bir iş birliği modeli olarak öne çıktı” bilgisine yer verildi.

Eğitim programı kapsamında Royal Canin Türkiye ofisinde hayvan sağlığı ve beslenme, hayvan sağlığı için beslenmeye bütünsel yaklaşım, klinik yaklaşımla ilişkisi değerlendirildi.

Medronic İnovasyon Merkezindeki çalışmada ise ileri teknoloji ve simülasyon altyapısını deneyimledi, anestezi, anjiyografi simülasyonu, laparoskopik cerrahi, gastrointestinal ve üriner sistem cerrahisinde farklı senaryolarla simülasyon çalışmalar yaptı.

Programında, kendi alanlarında önde gelen veteriner öğretim üyeleri de eğitim verdi. TuVECCA Başkanı Doç. Dr. Büşra Kibar, Genç Masterclass eğitim programına yönelik değerlendirmesinde uygulama ağırlıklı eğitimin önemine değinerek, “Royal Canin ve Medtronic ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, genç veteriner hekimlerin mesleki gelişimine destek olurken aynı zamanda mesleğimizin geleceğine yönelik ortak bir vizyon ortaya koyuyor. Farklı uzmanlık alanlarını aynı eğitim çatısı altında buluşturan bu modelin yeni iş birliklerine de ilham vereceğine inanıyoruz” görüşünü vurguladı.

Royal Canin Avrasya Bilimsel İlişkiler ve İletişim Yöneticisi Veteriner Hekim Murat Altunyuva da “Genç Masterclass, birlikte hayal ettiğimiz bir projenin gerçeğe dönüşmüş hali. Beslenme, bilim, teknoloji ve uygulamalı eğitimi aynı programda buluşturarak genç veteriner hekim adaylarına farklı disiplinleri deneyimleyebilecekleri bir öğrenme ortamı sunduk” değerlendirmesini yaptı.

Medtronic İnovasyon Merkezi (MIC) Yöneticisi ve Kıdemli Eğitim Müdürü Ebru Gökşahin Yüksel ise programın, veteriner hekimlik eğitimi ile ileri tıbbi teknoloji arasında güçlü bir bağ kurulmasına katkı sunduğunu vurguladı.