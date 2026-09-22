Wells Fargo: Navlunda toparlanma başladı, kamyon tarafında fiyat artışı kapıda
Wells Fargo'nun yayımladığı son rapor, navlun piyasasında dengelerin değiştiğine işaret etti. Tüm taşıma kanallarında yaklaşık 150 milyon dolarlık bütçe yöneten büyük bir kurumun verileri baz alınarak hazırlanan değerlendirmede, karayolu kapasitesinin daraldığı ve fiyatlarda yükseliş beklendiği kaydedildi.
Taşımacılık sektöründe navlun koşullarında iyileşme sinyali görülüyor.
Wells Fargo tarafından yayımlanan rapora göre, sektörde toparlanma eğilimi güçleniyor. Tüm taşıma kanallarında yaklaşık 150 milyon dolarlık harcama yapan büyük bir kurumun verilerinin de yer aldığı değerlendirmede, piyasadaki son duruma ilişkin tespitlere yer verildi.
Kamyon tarafında sıkışma var
Raporda, özellikle karayolu taşımacılığında arz-talep dengesinin sıkılaştığı belirtildi. Mevcut durumda kamyon kapasitesinde daralma yaşandığı ve bu tablonun navlun fiyatlarına yansımasının beklendiği ifade edildi.
Fiyatlarda yukarı yönlü beklenti
Değerlendirmede, navlun koşullarının iyileşme eğiliminde olduğu, önümüzdeki dönemde ise fiyatlarda yukarı yönlü bir hareket beklendiği kaydedildi.