Wilo Türkiye’den üretim ve test altyapısına 2 milyon Euro yatırım

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.

Wilo Türkiye, üretim ve mühendislik kabiliyetlerini geliştirmeye yönelik yatırımlarıyla Türkiye tesisinin Wilo Grubu içerisindeki stratejik konumunu güçlendirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda Eylül 2026’da devreye alınan yeni Test Merkezi ve üretim hatları, üretimden kalite kontrol süreçlerine uzanan teknik altyapının önemli bir parçası olarak faaliyet göstermeye başladı.

İleri test altyapısıyla hayata geçirilen merkezde, Türkiye’de üretilen pompaların performans ve fonksiyon testleri gerçekleştirilecek. Ayrıca yeni üretim hatlarında üretilen ürünlerle hem Türkiye satışlarının hem de ihracat potansiyelinin artması hedefleniyor.

Böylece üretim ve test süreçlerinin geniş bir bölümü Türkiye tesisinde yönetilirken ürün geliştirme, mühendislik ve kalite güvence süreçlerinde daha çevik bir yapı oluşturulması amaçlanıyor.

“Türkiye’deki üretim ve mühendislik yetkinliğimizi güçlendiriyoruz”

Türkiye’nin Wilo Grubu içerisindeki stratejik önemine dikkat çeken Wilo Türkiye Genel Müdürü Duygu Erdem, yeni Test Merkezi’nin şirketin uzun vadeli büyüme yaklaşımında önemli bir adım olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Türkiye, Wilo Grubu içerisinde üretim, mühendislik ve ihracat açısından stratejik bir konuma sahip. Lokalizasyon çalışmalarımızı üretim altyapımız ve test yetkinliklerimizle birlikte ele alıyoruz. Yeni Test Merkezimiz de bu yaklaşımın önemli bir parçasını oluşturuyor. Üretimden teste uzanan süreçlerin Türkiye’de yönetilmesiyle müşteri ihtiyaçlarına daha hızlı yanıt verebiliyor, teknik yetkinliklerimizi geliştiriyor ve ihracat potansiyelimizi artırıyoruz. Bugüne kadar üretim, lokalizasyon, test ve depolama alanlarında geçtiğimiz yıl toplam 2 milyon Euro yatırım gerçekleştirdik. 2027 yılında hayata geçirmeyi planladığımız yeni yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitemizi daha ileri taşımayı hedefliyoruz.”

Üretimden teste entegre yapı güçleniyor

Wilo Türkiye’nin son dönemde kapsamını genişlettiği lokalizasyon çalışmaları doğrultusunda tesisin üretim altyapısı ve teknik yetkinlikleri de geliştiriliyor.

Yangın pompalarından atık su sistemlerine, norm tip pompalardan hidrofor paketlerine uzanan geniş bir ürün grubu Wilo’nun global üretim ve kalite standartları doğrultusunda Türkiye’de üretiliyor.

Yeni Test Merkezi ile üretim, test ve kalite güvence süreçlerinin aynı tesiste daha entegre şekilde yönetilmesi amaçlanıyor. Bu yapının müşteri taleplerine daha hızlı yanıt verilmesine, tedarik süreçlerinin daha çevik yönetilmesine ve Türkiye tesisinin ihracat kabiliyetinin artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor.

Türkiye’nin bölgesel üretim merkezi rolü gelişiyor

Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya ve Afrika pazarlarına yakınlığıyla Wilo Grubu’nun üretim ve tedarik zincirinde stratejik bir konumda bulunan Türkiye, gerçekleştirilen yatırımlarla bölgesel üretim ve ihracat merkezi rolünü güçlendiriyor.

Wilo Türkiye, 2027 yılında planlanan yeni yatırımlarla üretim kapasitesini ve ihracat hacmini artırmayı hedeflerken, uzun vadeli büyüme planları kapsamında Türkiye tesisinin üretim, test ve mühendislik yetkinliklerinin yanı sıra bölgesel lojistik merkezi konumunu da geliştirmeyi planlıyor.