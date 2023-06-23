Yabancı ziyaretçi sayısı mayısta yüzde 16,19 arttı

MAYISTA YÜZDE 16,19 ARTTI

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 2023 yılı Mayıs ile Ocak-Mayıs dönemine ait turizm istatistiklerini açıkladı. Bakanlığın verilerine göre, 2023 yılı Mayıs ayında Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 16,19 artışla 4,5 milyon oldu.

Mayıs Ayında Türkiye'ye en çok ziyaretçi gönderen ülkeler sıralamasında Rusya 640 bin 844 kişi ile ilk sırada yer aldı. Ülkeden Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı önceki yıla göre yüzde 14,24 arttı.

Rusya'yı 617 bin 617 ile Almanya, 452 bin 724 ile İngiltere takip etti. İngiltere'nin ardından Bulgaristan ve İran geldi.

İlk beş ayda yabancı ziyaretçi sayısı 14 milyonu aştı

Bu yılın Ocak-Mayıs dönemine bakıldığında ise Türkiye'ye 14 milyonu aşkın yabancı ziyaretçi geldi. Bu dönemde yabancı ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23,65 arttı. Ocak-Mayıs döneminde en çok yabancı ziyaretçi ise Rusya'dan geldi. Bu dönemde Rusya'dan Türkiye'ye 1,8 milyon ziyaretçi geldi. Rusya'yı 1,58 milyonla Almanya, 1,06 milyonla Bulgaristan takip etti.