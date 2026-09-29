“Yalıtım sektörünün rekabet gücü ortak akılla büyüyecek”

EKONOMİ (BURSA) - Isı Su Ses ve Yangın Yalıtımcıları Derneği (İZODER) tarafından üyelerle iletişimi güçlendirmek ve sektörün gelecek gündemini ortak akılla şekillendirmek amacıyla başlatılan “Üye Sohbetleri” toplantılarının ilki Bursa’da gerçekleştirildi. Toplantının açılış konuşmasını yapan İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Özdayı, derneğin yeni dönem çalışmaları ve yalıtım sektörünün geleceğine ilişkin hedeflerini üyelerle paylaştı. Toplantının ardından EPSA Yönetim Kurulu Başkanı ve İZODER Yönetim Kurulu Üyesi Nurcan Özdemir, buluşmayı değerlendirerek sektörün rekabet gücü, üretim kapasitesi ve yeni iş birliği olanaklarına ilişkin görüşlerini paylaştı.

“Sahadaki deneyimi ortak projelere dönüştürmeliyiz”

EPSA Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir, sektörün farklı aktörlerini aynı masa etrafında buluşturan toplantıların sahadaki ihtiyaçların doğru tespit edilmesi ve kalıcı çözümler geliştirilmesi açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Yalıtım sektörünün enerji verimliliği, güvenli yapılaşma ve sürdürülebilir kalkınma bakımından stratejik bir sorumluluk üstlendiğine dikkat çeken Özdemir, şöyle konuştu: “Bugün yalnızca mevcut koşulları değerlendirmekle yetinmeyip sektörümüzün geleceğini de birlikte tasarlamak zorundayız. Üretimden uygulamaya uzanan saha deneyimini ortak projelere dönüştürebildiğimiz ölçüde rekabet gücümüzü artırabiliriz. İZODER çatısı altında kurulan bu güçlü iletişim zemininin yenilikçi ürünlere, daha yüksek kalite standartlarına ve sürdürülebilir yapılaşmaya önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. EPSA olarak üretim, Ar-Ge ve iş birliği ekseninde sektörümüz için değer oluşturmaya devam edeceğiz.”

Bursa’nın güçlü sanayi kültürüyle Türkiye ekonomisinde özel bir yere sahip olduğunu vurgulayan Özdemir, “Üye Sohbetleri”nin ilk buluşmasının Bursa’da düzenlenmesini ayrıca anlamlı bulduğunu ifade etti. Özdemir, sözlerini şöyle tamamladı. “İZODER Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Atalay Özdayı’ya, sektörün farklı aktörlerini ortak hedefler etrafında buluşturan vizyoner yaklaşımı ve ‘Üye Sohbetleri’nin hayata geçirilmesindeki öncü rolü dolayısıyla özellikle teşekkür ediyorum. Kendisinin liderliğinde Bursa’dan başlayan bu değerli iletişim sürecinin, sahadaki bilgi ve deneyimi sektörümüzün geleceğine yön verecek ortak projelere dönüştüreceğine inanıyorum. Toplantının gerçekleştirilmesinde emeği geçen ve katkı sunan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum.”

Programın sonunda, İZODER çatısı altındaki uzun soluklu üyeliği ve sektörel çalışmalara sunduğu katkılar dolayısıyla EPSA’ ya üyelik şilti takdim edildi. İZODER Yönetim Kurulu Başkanı Atalay Özdayı tarafından sunulan şildi, EPSA adına Yönetim Kurulu Başkanı Nurcan Özdemir aldı.